GROTTAMMARE – Torneranno presto nel plesso scolastico “Giuseppe Speranza” di Grottammare le 9 scolaresche trasferite altrove, Palazzo municipale e Biblioteca, all’inizio dell’anno scolastico.

In questi giorni, l’impresa che ha in appalto il lavoro di sostituzione del tetto in cemento armato con una copertura in legno, ha provveduto a sistemare le aule del piano rialzato che accoglieranno i bambini.

Sul fronte della didattica, nella riunione del 5 dicembre, l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica stabiliranno i tempi del rientro dei bambini nella scuola di via Garibaldi.

E’ terminata dunque la demolizione del tetto di cemento armato della Scuola Speranza. Non poche le difficoltà superate per portare a compimento la prima fase di un’opera che restituirà allo storico edificio un tetto in legno, come era in origine, per garantirne la qualità antisismica, e aumenterà gli spazi didattici, rendendo fruibili i locali del sottotetto.

E’ previsto che la posa del nuovo tetto di legno avverrà a partire da metà dicembre.

