SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serata di beneficienza quella di venerdì 7 dicembre, un modo per contribuire al sostegno di chi è meno fortunato e versa in uno stato di difficoltà.

“A Cena Insieme” è un evento organizzato dall’associazione S.O.S Missionario, una cena-concerto per la realizzazione di due importanti progetti. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di coperte er i rifugiati di un campo profughi in Grecia e per la costruzione di una cisterna d’acqua in Uganda.

Il programma della serata, che si svolge il 7 dicembre presso il centro Biancazzurro, in Viale dello Sport a San Benedetto, prevede:

Alle ore 19.30 – Concerto di tuba e pianoforte da parte di Gianmario Strappati (tuba) e Luigi Del Prete (pianoforte). Strappati è anche ambasciatore di missioni Don Bosco per la musica nel mondo.

Alle ore 20.30 – Cena con menù di carne e vegetariano, dolci e caffè equosolubile.

Contributo della serata è di 25€ (10€ bambini)

Prenotazioni entro il 5 dicembre. Per info 0735585037 – 3478856307 – 3387457188, www.sosmissionario.it, oppure invia una mail a info@sosmissionario.it

