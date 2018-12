L’appuntamento è per mercoledì 5 dicembre nell’Aula magna dell’istituto, in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, con inizio alle ore 8.15

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Insegnare ai ragazzi le regole basilari della sicurezza in acqua, tanto più importanti per chi vive in città di mare. E’ l’obiettivo dell’incontro promosso dall’ISC Centro di San Benedetto diretto dalla Dirigente Laura D’Ignazi con i formatori della Lifeguard Asd e bagnini della Cooperativa City Service del direttore Luca Buttafoco. L’appuntamento è per mercoledì 5 dicembre nell’Aula magna dell’istituto, in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, con inizio alle ore 8.15.

Un’occasione preziosa per alunni e professori cui verrà illustrato un vero e proprio vademecum per una balneazione corretta e sicura. Ma l’incontro servirà anche a saperne di più su una professione, quella del bagnino, di grande importanza per il territorio sambenedettese, tanto dal punto di vista storico che economico. L’iniziativa rientra nel progetto Acque sicure che interessa tutte le classi della scuola secondaria Curzi con diverse iniziative e attività.

