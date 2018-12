SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna l’appuntamento con le fochere a San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli, i falò che illuminano il passaggio aereo della Santa Casa diretta a Loreto la sera precedente il 10 dicembre, giorno della Madonna di Loreto, tra spettacoli, rievocazioni, momenti religiosi e degustazioni di prodotti tipici.

L’evento è previsto per domenica 9 dicembre, dalle 20.30 alle 23.30, in otto punti dislocati nella città.

Organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con i Comitati di quartiere, le Parrocchie e alcune associazioni cittadine, l’iniziativa prevede la possibilità di seguire le fochere, partendo dalla zona nord della città: piazza San Filippo Neri, parco di via Saffi, campo sportivo di via Manara, area Cerboni (in fondo a piazza Kolbe), campo sportivo di piazza Sacra Famiglia, via del Cacciatore in zona Sentina e via Val Cuvia in zona Agraria.

