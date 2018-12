SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo intervento dell’Amministrazione Piunti in tema di degrado urbano. Il sindaco ha annunciato che è stata ripristinata l’illuminazione nel pontino e nelle zone limitrofe di via Paolini, adiacente alla stazione ferroviaria e ad essa collegata con un attraversamento pedonale sotterraneo.

Si è provveduto a tagliare la vegetazione in eccesso e su indicazione del sindaco ci sarà un passaggio continuo dei Vigili Urbani sia in via Paolini che in via Gramsci.

Intanto, in previsione del prossimo Consiglio Comunale, Piunti ha convocato una riunione di maggioranza per giovedì prossimo, 6 dicembre, alle ore 18,30.

