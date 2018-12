Come annunciato nelle settimane scorse, il servizio di raccolta dei rifiuti con metodo tracciabile sta per essere esteso a tutto l’abitato grottammarese

GROTTAMMARE – Proseguirà anche questa settimana la consegna dei nuovi mastelli ai residenti delle zone Centro, Frana e Azzolino. Chi non ha ancora ritirato i bidoni dotato del microchip che riconosce l’utenza, può ancora farlo martedì 4 e giovedì 6 dicembre.

Il personale della Picenambiente sarà presente dalle 9 alle 12 nella sede del comitato di quartiere Stazione (parcheggio Stazione ferroviaria), sia per la consegna dei mastelli che per eventuali chiarimenti sulle modalità di utilizzo.

Come annunciato nelle settimane scorse, il servizio di raccolta dei rifiuti con metodo tracciabile sta per essere esteso a tutto l’abitato grottammarese. La prossima settimana la consegna dei mastelli si terrà nella sede del Bocciodomo di via San Carlo, dal 10 al 15 dicembre: l’ulteriore e ultimo ampliamento, infatti, riguarderà la popolosa Valtesino e vie limitrofe.

Resteranno fuori dalla raccolta 2.0 le zone più periferiche del territorio comunale, denominate “Area Vasta”, dove il servizio è assicurato tramite cassonetti stradali.

Successivamente alla consegna dei nuovi bidoni, la Picenambiente non provvederà più alla fornitura dei sacchetti gialli e blu.

Pertanto, presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune sarà possibile ritirare esclusivamente i sacchetti di carta idonei al conferimento degli scarti di cucina (“umido).

Stesse condizioni nella Ricicleria in via Nevada, che è aperta al pubblico nei giorni di martedì e sabato, dalle 9 alle 12.

