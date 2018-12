GIULIANOVA – Venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 17.30, al Kursaal di Giulianova Lido verrà presentato il volume “Abruzzo. Seduzione senza tempo” (De Siena Editore).

La raffinata pubblicazione, in grande formato e con copertina cartonata, aduna nelle sue 168 pagine 82 immagini di cinque tra i più apprezzati fotografi abruzzesi, rispettivamente Maurizio Anselmi, Luca Del Monaco, Giancarlo Malandra, Alessandro Petrini e Mauro Vitale, che disegnano un suggestivo itinerario tra paesaggi naturali di struggente bellezza, affascinanti emergenze architettoniche e fascinosi riti popolari.

All’ideale itinerario per immagini fanno sponda gli emozionanti testi poetici di Sandro Galantini, storico, giornalista e saggista, dando così vita, come ha scritto Simone Gambacorta nella prefazione, ad un singolare “libro nel libro”.

Il giornalista Enrico Di Carlo dialogherà con l’editore Paolo de Siena, con l’autore Sandro Galantini, con i fotografi Maurizio Anselmi, Luca Del Monaco, Giancarlo Malandra, Alessandro Petrini, Mauro Vitale e con il critico letterario Simone Gambacorta.

Concluderà la manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, lo stesso Galantini che, avvalendosi delle immagini presenti nel libro e di avvolgenti sonorità, reciterà i suoi testi conducendo per mano i presenti in un tragitto nell’Abruzzo più seducente eppure non sempre adeguatamente conosciuto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 24 oggi)