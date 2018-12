SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rocco Papaleo racconta la sua carriera in «Coast to coast», in scena venerdì 7 dicembre al Concordia di San Benedetto, nuovo appuntamento della stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e con il sostegno del BIM Tronto.

Accompagnano l’attore e musicista potentino, che è anche autore di questo spettacolo prodotto da IMarts, in questa avventura incentrata sul genere del teatro-canzone, il pianista Arturo Valiante, Guerino Rondolone al basso e contrabbasso, il batterista Davide Savarese e Giorgio Tebaldi al trombone e all’ukulele.

«Il lungo viaggio di 25 anni nell’esperienza del teatro-canzone – scrive Papaleo – ha formato dentro di me la convinzione che la strada della vita vera è la mia risorsa principale, lo spostamento la mia cifra esistenziale, il dinamismo la mia salvezza. Cercare viaggiando l’emozione comune e il divertimento. Questo nuovo show aggiunge, trattenendo i momenti salienti del percorso già fatto, l’osservazione del momento, il racconto del presente. Uno spettacolo antologico e al tempo stesso vergine, con la sospirata attitudine all’interazione e al gioco, che in fondo non vuole essere altro che una profonda carezza. Una serata che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla»

Informazioni e biglietti: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460,www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

