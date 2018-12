SAN BENEDETTO DEL TRONTO– Il circo contemporaneo di The Black Blues Brothers Show dà il via, giovedì 6 dicembre al Teatro Concordia, a Città in festa 2018/19.

L’appuntamento è il primo dei due eventi natalizi (l’altro è il 2 gennaio con “Gospel Christmas Show!” con il gruppo di sidemen newyorkesi Uni.Sound) proposti da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e con il sostegno del BIM Tronto a fianco della stagione.

The Black Blues Brothers Showsarà in scena prossimamente anche a Pesaro, al Teatro Rossini sabato 29 dicembre e, l’anno nuovo, a Camerino (Auditorium Benedetto XIII venerdì 22 marzo), a Osimo (Teatro la Nuova Fenice sabato 23 marzo) e a Sant’Elpidio a Mare (Teatro Cicconi domenica 24 marzo in recita pomeridiana alle 17).

Scritto e diretto da Alexander Sunny e Philip Barrel con le coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff e prodotto da Circo e Dintorni,The Black Blues BrothersShow è una divertente parodia circense, comica e musicale del celebre film (The Blues Brothers). A metterla in scena un gruppo di acrobati equilibristi africani che in poco tempo si sono imposti all’attenzione del pubblico europeo nelle quasi 500 repliche del loro show tra festival internazionali, grandi eventi, programmi televisivi e teatri: «La scintillante impresa dei magnifici cinque» titolava sul Corriere della Sera il critico teatrale Franco Cordelli recensendone il debutto italiano.

Black e Blue non sono solo colori ma soprattutto stati d’animo. E Brother non è solo una parola ma un modo di essere. Cinque acrobati in stile americano ma con l’Africa nel sangue inseguono i capricci di una scalcagnata radio d’epoca che trasmette brani Rhythm‘n’Blues e mettono in scena la loro incredibile carica di energia con un repertorio vastissimo di discipline acrobatiche. Tra limbo, salti mortali e piramidi umane questa band composta da equilibristi, sbandieratori e danzatori con fuoco, sulle note della colonna sonora del leggendario film presenta uno spettacolo adatto a un pubblico universale, dove a parlare sono la musica e il virtuosismo acrobatico che hanno già conquistato gli applausi di decine di migliaia di spettatori in tutta Europa.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico numerato a euro 15, ridotto per abbonati alla stagione e under 25 a euro 10 in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) aperta il giorno di spettacolo dalle 17.30 e negli orari di botteghino previsti per la stagione di prosa; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460,www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio ore 21.

