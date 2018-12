Sei partite in 20 giorni fino a Capodanno per una Samb che perde Calderini e Zaffagnini per una partita e Di Pasquale, forse, per un periodo più lungo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ormai la Samb ha imparato a convivere con una situazione emergenziale e, fra infortunati e squalificati, i rossoblu praticamente ogni domenica sono costretti a rinunciare a diversi uomini con Roselli che su base quotidiana conte gli abili e arruolabili.

Il rischio, però, è che nelle prossime settimane la situazione diventi più grave di quanto lo sia stata finora. La trasferta di Verona, dolcissima per certi versi visto che porta in dote la prima vittoria esterna della stagione, toglie ai rossoblu però anche tre pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni. Innanzitutto Zaffagnini e Calderini (quest’ultimo fondamentale per la squadra) che hanno preso un giallo e, essendo diffidati, dovranno saltare la sfida casalinga contro il Sudtirol. A loro si aggiunge la situazione di Davide Di Pasquale, uscito dal campo infortunato. Il ragazzo non riusciva a poggiare la gamba e si teme un interessamento del ginocchio che sarebbe una beffa per un ragazzo che stava vivendo la miglior stagione della carriera probabilmente. In ogni caso lo staff medico deve aspettare 48 ore prima di potersi esprimere sulle reali proporzioni dell’infortunio.

Accanto a loro ci sono le situazioni di Stanco e Biondi, che hanno accusato problemi muscolari il cui decorso è tutto da valutare. Infine i lungodegenti Bove e Russotto, il cui rientro è sempre un’incognita. L’attaccante, in ogni caso, domani dovrebbe fare le ultime analisi: se l’esito sarà positivo tornerà in campo già martedì.

Non un bel momento dunque, anche per il densissimo calendario che attende la Samb da qui fino a fine anno. Dal 9 dicembre fino al 30 i rossoblu dovranno affrontare Sudtirol, Albinoleffe, Rimini, Gubbio, Fermana e Renate: 6 partite in 20 giorni a cui c’è il rischio si debba aggiungere pure il recupero della sfida di Terni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 129 volte, 129 oggi)