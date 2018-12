ANCONA – Va male anche ad Ancona. La terza sconfitta stagionale dell’HC Monteprandone matura ancora una volta in trasferta.

La solita storia, insomma. Anche se sul parquet del Cus i ragazzi di coach Vultaggio vanno molto vicini a invertire la tendenza. Perché il primo tempo finisce sul 12 pari e in generale la partita, la settima del campionato, si srotola in modo equilibrato e combattuto. Ma come è sempre accaduto fuori casa, Monteprandone alla resa dei conti paga l’inesperienza. Il break decisivo nella ripresa, con una manciata di errori degli ospiti che consentono ad Ancona di scavare il margine di un paio di reti. Finale, 22-19.

Così coach Andrea Vultaggio: “Paghiamo a caro prezzo i nostri errori di gioventù, e non è la prima volta. Delle tre trasferte perse finora, questa è forse quella giocata meglio, ma mi consola poco. Siamo stati battuti da una squadra sul nostro stesso livello. Peccato, la tappa di Ancona poteva rappresentare un trampolino di lancio. Adesso, invece, siamo chiamati a vincere le ultime due gare al Colle Gioioso del 2018 (contro Città Sant’Angelo e Lions Teramo), per dimostrare che abbiamo i numeri per poter ambire a stare in alto” conclude Vultaggio.

Questi i giocatori schierati dall’HC ad Ancona e le rispettive marcature: Coccia 4, Giambartolomei, Pantaleo 5, Campanelli 6, Carlini, Salladini, Di Girolamo, Funari, Lattanzi, Mattioli 1, Parente 1, Cani 2, Khouaja.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 31 oggi)