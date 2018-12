Le sue condizioni non sono gravi ma dalle prime indiscrezioni era alla guida in stato di ebbrezza. Sul posto 118 e Polizia Stradale di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha perso il controllo della vettura per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, rovesciandosi sulla carreggiata.

Questo è successo nella mattinata del 2 dicembre sul Ponte del Tronto al confine tra Marche e Abruzzo. Un incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli.

La persona a bordo è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e portata all’ospedale di Sant’Omero. Le sue condizioni non sono gravi, a quanto riferito dalla Polizia Stradale di San Benedetto, ma secondo le prime indiscrezioni era alla guida in stato di ebbrezza.

Di conseguenza sarà sanzionata come prevede in questi casi il Codice della Strada.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 708 volte, 714 oggi)