Sul luogo sono giunti i carabinieri per gli accertamenti, indagini in corso per risalire al proprietario

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 2 dicembre.

Intorno alle 3 un’auto, in viale dello Sport, è finita contro una rotonda, restando incastrata nell’aiuola.

Il conducente ha chiamato il carro attrezzi ma poi non si è fatto trovare. Sul luogo sono giunti i carabinieri per gli accertamenti, indagini in corso per risalire al proprietario della vettura.

