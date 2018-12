MONTEPRANDONE – Si accende il Natale a Palazzo Parissi con l’inaugurazione della 24° mostra nazionale di arte presepiale di Monteprandone. L’ appuntamento è previsto per l’8 dicembre alle 15.30 presso i locali espositivi di Palazzo Parissi, in via della Dama 1 (sotto la piazzetta IV Novembre).

La Mostra, patrocinata dal comune di Monteprandone, si estende su 6 sale che ospiteranno opere di insigni maestri del Presepe di rilevanza internazionale, alcuni dei quali hanno partecipato al corso nazionale tenutosi lo scorso marzo presso la nostra città.

Nel corso dell’evento, saranno anche spiegati gli ottimi risultati raggiunti dagli artisti locali che hanno frequentato l’accademia italiana di arte presepiale di Monteprandone.

