ROMA – Il presidente della Samb Franco Fedeli rimanda al mittente le accuse rivolte dalla Virtus Verona ai rossoblu al termine della partita di oggi.

Il Dg dei veneti Diego Campedelli, dopo una partita segnata da una direzione di gara piuttosto discussa, che ha fatto protestare ambo le squadre, si è reso protagonista, al pari dell’arbitro Pasciuta, di una conferenza stampa in cui è arrivato ad accusare la Samb di aver in qualche modo condizionato l’operato del fischietto ravennate nella ripresa. “Un dirigente dei rossoblu è entrato nello spogliatoio dell’arbitro nell’intervallo” non una frase che si sente tutti i giorni quella di Campedelli.

Da quanto appreso, il fatto riportato da Campedelli riguarda Pietro Fusco, Ds della Samb che è stato allontanato dalla panchina nel primo tempo e che nell’intervallo ha chiesto all’arbitro spiegazioni, senza entrare però nel suo spogliatoio.

“Impossibile” dice laconicamente il patron raggiunto telefonicamente a Roma dalla nostra redazione. Sulla partita, invece, Fedeli chiosa: ” Una buona prova, sono felice della vittoria che mi aspettavo visto il nostro buon momento”.

NELLA FOTO LA PORTA DELLO SPOGLIATOIO INCRIMINATA, QUELLA DA CUI NELL’INTERVALLO SAREBBE PASSATO UN UOMO DEI ROSSOBLU PER PARLARE COL DIRETTORE DI GARA, SECONDO LA VERSIONE DEI VENETI.

