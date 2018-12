VERONA – Le interviste post partita al termine di Virtus Verona Samb. Gravi accuse lanciate dal dg dei padroni di casa Campedelli, nerissimo per la direzione di gara con l’arbitro Pasciuta che caccia 3 calciatori di casa assieme a mister Fresco.

Diego Campedelli (direttore generale della Virtus Verona): “Ho visto cose per cui sono ancora allibito nel secondo tempo. Mi hanno detto che un dirigente della Samb è entrato nello spogliatoio della arbitro all’intervallo. L’espulsione di Grbac è assurda, l’ha ammonito la seconda volta per una simulazione inesistente, l’arbitro aveva il cartellino in mano ancora prima dell’episodio. Il nostro mister, invece, è stato espulso per aver messo un solo piede in campo.” Sollecitato dalla stampa sulle gravi insinuazioni fatte, il Dg risponde: “Hanno visto anche i delegati della Lega. E’ un dato di fatto che nel secondo tempo l’arbitraggio è cambiato”.

Giorgio Roselli: “Siamo stati spreconi ma alla fine siamo riusciti a vincere lo stesso. Abbiamo sbagliato troppo, la Virtus, a differnza nostra ha sfruttato le sue occasioni. L’espulsione ci ha permesso di liberare un giocatore fra le linee e ci ha permesso di alzare continuamente i nostri esterni. In 11 contro 11 era il colpo del singolo che ci poteva permettere di riagguantarla mentre con l’espulsione abbiamo avuto spazi. Abbiamo fatto tante cose buone a una buona velocità. Adesso sono in pena per Di Pasquale che rischia di stare fuori anche lui dopo l’infortunio di oggi. Sarà drammatica nelle prossime settimane.”

Francesco Rapisarda: “Dedico questi due gol alla mia famiglia, a mio figlio e mia moglie. E’ stata una gioia immensa perché in questa stagione non abbiamo vissuto momenti facili. E’ stata una partita tosta e equilibrata fino alla loro espulsione. Il primo gol? Non so come l’ho colpita, un po’ con tutto ma l’importante è che sia entrata. Oggi sono anche stato fortunato perché di solito sugli angoli non salgo in area, oggi l’ho fatto perché loro erano in 10. Questa Samb sta crescendo e anche molto, non lo dico io ma i risultati. Dobbiamo ancora fare tanto e speriamo di continuare così”.

