VERONA – Tutto pronto a Verona per la sfida, valida per la 14^ giornata del Girone B di Serie C, fra Virtus Vecomp Verona e Samb. Vi scriviamo dal campo sportivo Gavagnin-Nocini del quartiere veronese di Borgo Venezia, uno degli “stadi”, se è corretto chiamarlo così, più piccoli dell’intera terza serie con appena un migliaio di posti a sedere.

La Samb è più in emergenza del solito visto che deve rinunciare al suo bomber Francesco Stanco, fermatosi ieri in allenamento. Roselli decide di non sostituirlo e nel 3-5-2, ormai un marchio di fabbrica in casa rossoblu, schiera Calderini e Ilari davanti. A centrocampo i soliti noti Gelonese, Signori e Rocchi con Rapisarda e Cecchini ad agire ai loro lati. Dietro il terzetto Celjak, Zaffagnini, Di Pasquale a proteggere la porta di Fabio Pegorin. La Virtus risponde con un prudente 5-3-2 che dovrebbe vedere Sirignano, Rossi, Trainotti, N’Ze e Lavagnoli dietro. Poi Danieli, Grbac e Casarotto dietro a Danti e Grandolfo.

Formazioni:

Virtus Verona All.: Luigi Fresco (5-3-2): Giacomel, Sirignano, Rossi, Trainotti, N’Ze, Lavagnoli, Danieli, Casarotto, Grbac, Danti, Grandolfo. A disp.: Sibi, Chironi, Pinton, Santuari, Manarin, Maccarone, Ferrara, Frinzi, Rubbo, Merci, Fasolo, Momentè.

Samb All.: Giorgio Roselli (3-5-2): Pegorin, Celjak, Zaffagnini, Di PAsquale, Rapisarda, Raocchi, Gelonese, Signori, Cecchini, Ilari, Calderini. A disp.: Sala, Miceli, Di Massimo, Islamaj, De Paoli, Panaioli, Gemignani, Caccetta.

Arbitro: Pasciuta di Ravenna (Buonocuore/Pragliola)

Note: Circa 100 i tifosi della Samb arrivati fino a Verona

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo tempo

4′ Prima azione degna di nota della Samb che fa correre Rapisarda sulla destra, Rossi saltato ma in mezzo fa buona guardia Sirignano che allontana.

