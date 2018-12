Sabato 24 novembre, è andata in scena la terza e quarta giornata di campionato di “Quinta Categoria Marche Figc” presso il campo il sportivo di Monterocco di Ascoli Piceno, torneo riservato a ragazzi diversamente abili.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Davanti le telecamere di Mediasport Canale 814 della piattaforma Sky è andata in scena sabato 24 novembre, la terza e quarta giornata di campionato di “Quinta Categoria Marche Figc” presso il campo il sportivo di Monterocco di Ascoli Piceno, torneo riservato a ragazzi diversamente abili. A questo appuntamento la Stella del Mare San Benedetto si è presentata quasi al completo. Unica assenza (di rilievo) il bomber Alessio Laghi, operato qualche giorno fa al menisco.

In entrambi gli incontri la Stella del Mare ha mostrato miglioramenti rispetto alla prima uscita stagionale, sia in termine di amalgama con i nuovi giocatori, sia in termini di preparazione fisica. Nel primo incontro i giallo-oro sambenedettesi hanno vinto nettamente contro Lanciano grazie ad una bellissima cinquina realizzata da “CR7” Stefano Pignotti. La seconda gara si è chiusa con il punteggio di parità 3-3 al termine di un match combattuto fino alla fine. Il pareggio della Sport21 Pescara è arrivato proprio nei minuti di recupero.

Ottima la prova del capitano Napoli e di Luca Marcelli, vero e proprio baluardo difensivo ben assistito da Matteo Pignotti autore tra l’altro di una bellissima rete con un gran tiro dalla distanza. In rete è andato anche Giacomo Neroni. Da segnalare anche la buona prova in attacco di Pietro Del Gran Mastro e gli esordi stagionali dei nuovi giocatori Nardella e Scognamiglio.

“Sempre nuovi ragazzi si stanno avvicinando a questa società – sottolinea il dg Roberto Ciferni – questo ci gratifica e testimonia quanto di buono stiamo facendo in un ambito molto delicato dove la sensibilità e l’attenzione nei particolari sono indispensabili”.

“La squadra si è espressa bene –commenta il tecnico Paolo Rosati – e sono felice. Peccato per il pareggio subito all’ultimo minuto, oggi meritavamo il bottino pieno ma siamo sulla buona strada. A gennaio, con ogni probabilità recupereremo Laghi, il nostro bomber, con lui in campo avremo ottime possibilità di riagganciare la testa della classifica. Per ora la graduatoria si è allungata con Ascoli FS e Montepacini Fermo che hanno preso il largo, ma mancano ancora sei giornate di campionato alla fine e tutto può ancora accadere”.

Questa la formazione dell’Asd Stella del Mare: Roberto Napoli, Luca Marcelli, Matteo Pignotti, Roberto Pasini, Marco Pisani, Lorenzo Troiani, Pietro Del Gran Mastro, Elia Capriotti, Giacomo Scognamiglio, Michele Nardella, Marco Pisani, Dennis Aloisi, Stefano Pignotti.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO QUINTA CATEGORIA – MARCHE – FIGC/CSI

3a Giornata

Stella del Mare-Lanciano FS 5-2

Montepacini Fermo-Sport21 Pescara 7-1

Ascoli FS-Porto Potenza 4-2

4a Giornata

Lanciano Calcio FS-Ascoli FS 1-5

Montepacini Fermo-Porto Potenza 5-2

Sport21 Pescara-Stella del Mare 3-3

Classifica

Ascoli Calcio FS – 12 punti

Montepacini Fermo – 12 punti

Stella del Mare SBT – 4 punti

ASD Sport 21 Pescara – 3 punti

Porto Potenza – 3 punti

Lanciano FS – 0 punti

