GROTTAMMARE – Confermata la qualità del sistema di gestione ambientale del comune di Grottammare. Nei giorni scorsi, si è svolta da parte dell’ente certificatore – l’agenzia britannica QA International ltd – la visita ispettiva per il mantenimento della certificazione ISO 14001. La verifica si è conclusa senza alcune evidenze negative.

I punti affrontati nel corso dell’accertamento sono stati diversi: dal controllo della corrispondenza alle prescrizioni legali previste dalla norma (possesso dei certificati di prevenzione incendi degli edifici comunali soggetti, manutenzione degli impianti termici, rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, ecc.), alla qualità dell’ambiente (raccolta differenziata, qualità delle acque di depurazione, gestione del territorio, formazione del personale, ecc.).

La certificazione ambientale è un’ attestazione che sottolinea l’impegno di un’organizzazione per il rispetto dell’ambiente. Tale impegno viene assunto volontariamente e comporta l’assoggettamento alle indagini periodiche di un ente certificatore che valuta le procedure contenute nel Sistema di gestione ambientale, quel piano cioè con cui il Comune identifica le attività che possono interagire con l’ambiente, le tiene sotto monitoraggio e ne programma il miglioramento continuo. Il Comune di Grottammare possiede la certificazione ISO 14001 dall’anno 2011.

“È un impegno concreto e certificato ISO 14001 quello che il Comune di Grottammare ha assunto per il rispetto dell’ambiente – afferma l’assessore alla Sostenibilità ambientale Alessandra Biocca -. La certificazione ambientale è stata appena confermata all’amministrazione comunale, dopo essere stata sottoposta a verifica. E’ una certificazione importante che attribuisce qualità al nostro sistema di gestione ambientale. Sono orgogliosa e soddisfatta di aver ottenuto la conferma di questa importante certificazione, adeguata alla normativa, che dimostra in maniera completa e fattiva il grande lavoro che la macchina comunale, grazie alla professionalità, alla competenza e all’impegno sulla qualità gestionale dei nostri uffici, realizza nella quotidianità per migliorare le proprie performance ambientali”.

