TERAMO – Controlli antidroga nel Teramano il 30 novembre dove è finito nei guai un uomo per essere stato trovato in possesso di sostanze prima in un locale e poi a casa.

Agenti del Commissariato di Atri hanno effettuato un controllo nella frazione di Mutignano, in un bar: appena iniziata l’attività, hanno notato un uomo di circa 40 anni seduto all’esterno dell’esercizio pubblico che ha cercato di allontanarsi, con falsa disinvoltura.

Prontamente fermato, l’uomo, del posto, ha cercato di disfarsi di un involucro in cellophane, lanciandolo sotto l’autovettura degli agenti.

Subito recuperato, è stato accertato che conteneva cinque dosi di cocaina.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione, ha consentito poi di rinvenire ulteriore cocaina e hashish.

L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

