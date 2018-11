Rossoblu in emergenza con appena 17 convocati per la sfida con la Virtus Verona. In panchina va anche Caccetta. Per Bove si allungano i tempi, Laevens non sarà tesserato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutte notizie per la Samb che si appresta a partire per Verona. Francesco Stanco si è fermato nell’allenamento di rifinitura di oggi e domani non sarà della partita. Per lui un risentimento muscolare.

Non una bella prospettiva per la Samb che si ritrova senza attaccanti per la partita di domani visto che come centravanti, dopo la rescissione di Minnozzi accasatosi a Tolentino in settimana, era rimasto praticamente il solo Stanco assieme al giovanissimo De Paoli.

L’emergenza è abbastanza consistente in casa rossoblu che parte con 17 elementi per Verona. Anche per gli infortunati si complicano le cose visto che Bove sembra allungare i tempi di recupero mentre Russotto ha le ultime analisi da effettuare prima di rientrare in gruppo. Il neo acquisto Caccetta parte con i nuovi compagni mentre, da quanto trapela, il giovanissimo belga Thibau Laevens, al centro di un caso burocratico coi rossoblu che aspettavano che compisse 18 anni, non verrà tesserato.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 81 oggi)