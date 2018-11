Foto di Elisabetta Narcisi e Leonardo delle Noci. Video di Leonardo delle Noci.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura nella tarda mattinata del 30 novembre a San Benedetto.

Ha preso fuoco uno dei capannoni del lato Nord del Ballarin, all’interno erano presenti dei resti di carri. In questi giorni si sta procedendo allo smontaggio dei capannoni del Carnevale e gran parte dei carri sono posizionati sullo spiazzale adiacente. I vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme col fumo visibile da parecchi chilometri. La situazione attualmente è sotto controllo e non ci sono feriti, per fortuna.

Fiamme dai capannoni del Ballarin, 30 novembre 2018

Incendio al Ballarin, pompieri sul posto. 30 novembre 2018

Riviera Oggi era sul posto e abbiamo realizzato dei video in diretta delle operazioni in corso. Forse una scintilla all’origine dell’incendio, scaturita durante i lavori di smontamento dei capannoni, secondo le primissime indiscrezioni. Sul luogo, oltre ai pompieri, anche i carabinieri che stanno compiendo accertamenti insieme alla ditta incaricata allo smontaggio dei capannoni.

Di seguito le DIRETTE Facebook:

(Prima parte)

Fiamme da un capannone al Ballarin, Vigili del Fuoco in azione (video di Leonardo delle Noci) Posted by Riviera Oggi on Friday, 30 November 2018

(Seconda parte)

Vigili del Fuoco ancora in azione al Ballarin, carabinieri sul posto (video di Leonardo delle Noci) Posted by Riviera Oggi on Friday, 30 November 2018

