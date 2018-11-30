SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito tutti gli atleti, i dirigenti e le società premiati con dal Coni della Provincia di Ascoli Piceno nella cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 5 dicembre alle ore 17.30 all’Auditorium Comunale “Tebaldini” di San Benedetto del Tronto.
Nell’elenco non riportiamo il nome del pilota di Moto 3 Romano Fenati, che sarebbe stato premiato per il secondo posto conquistato nel campionato Mondiale di velocità Moto 3 nell’anno 2017 (CLICCA QUI).
Ci scusiamo per l’uso delle maiuscole ma per problemi tecnici non riusciamo a “tradurre” il testo nell’abituale stampatello.
STELLE CONI AL MERITO SPORTIVO
DIRIGENTI
IVO PANICHI ASCOLI PICENO
INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA DIRIGENZIALE NEL 1986 NELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIRIGENTE SPORTIVO DI NOTEVOLE ESPERIENZA E CAPACITA’ ORGANIZZATIVA
HA OPERATO IN VARI SETTORI SPORTIVI PROMUOVENDO E SVILUPPANDO LA PRATICA SPORTIVA NELL’ AMBITO ANCHE DEI LAVORATORI DEL SETTORE INDUSTRIALE PROVINCIALE E REGIONALE.
DAL 2010 AD OGGI E’ VICE PRESIDENTE REGIONALE VICARIO DELLA FIGC MARCHE
STELLA CONI ARGENTO 2017 PER MERITI SPORTIVI
DIRIGENTE
BERNARDINO CAMPITELLI CASTEL DI LAMA
INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA DIRIGENZIALE NEL 1989
QUALE PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO FINO AL 2016
SVOLGE ATTIVITA’ AGONISTICA NEL SETTORE TIRO A SEGNO – PISTOLA DAL 1994 AD OGGI.
DIRIGENTE SEZIONE TIRO A SEGNO DI OFFIDA FINO AL 1996 DAL 1997 AD OGGI E’ PRESIDENTE SEZIONE TIRO A SEGNO DI OFFIDA
STELLA CONI DI BRONZO 2017 PER MERITI SPORTIVI
STELLE CONI SOCIETA’ SPORTIVE
ASD COSTITUTA NEL 1976 WORLD SPORTING ACADEMY SAN BENEDETTO DEL TRONTO
DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE :
GINNASTICA ARTISTICA – RITMICA – TRAMPOLINO ELASTICO – KARATE
HA REALIZZATO INNUMEREVOLI INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE NELLE QUALI HA OTTENUTO IMPORTANTI SUCCESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
L’ASD E’ POLO TECNICO FEDERALE DAL 2015 PER LE INDISCUSSE E RICONOSCIUTE CAPACITA’ TECNICHE SEI SUI OPERATORI AL SERVIZIO DI COMPAGINI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ATTRAVERSO ALLENAMENTI COLLEGIALI E RADUNI TECNICI.
I PROPRI ATLETI HANNO RICEVUTO IMPORTANTI RISULTATI AGONISTICI IN MOLTI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI, SIAN INDIVIDUALI CHE A SQUADRA
PROMUOVE LA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA DELLE NUOVE GENERAZIONI CON RICONOSCIUTA PROFESSIONALITA’
STELLA CONI DI BRONZO 2017 PER MERITI SPORTIVI ALLA ASD WORLD SPORTING ACADEMY
PALME DI BRONZO A TECNICO SPORTIVO
GABRIELLA RICCI COSSIGNANO ASD UNIVERSO
INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA 1987 FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
DAL 1995 E’ GIUDICE INTERNAZIONALE E TECNICO FEDERALE DANZE STANDARD
I PROPRI ATLETI HANNO CONSEGUITO LUSINHIERI RISULTATI DI VERTICE IN MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI – EUROPEI E MONDIALI.
COME ATLETA HA OTTENUTO OTTIMI PIAZZAMENTI IN GARE INTERNAZIONALI
PALMA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO 2017
ELENA KONYUKHOVA ELEKROSTAL (Mosca) ASD WORLD SPORTIN ACADEMY SAN BENEDETTO DEL TRONTO
INIZIA LA ATTIVITA’ SPORTIVA TECNICA NEL 1990 A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL SETTORE FEMMINILE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA IN CANADA E SUCCESSIVAMENTE IN EUROPA FINO AL 2016
OPERA NEL SETTORE TECNICO NAZIONALE DAL 2009 AD OGGI
CON PROPRIE ATLETE HA PARTECIPATO A MANIFESTAZIONI DI LIVELLO MONDIALE, OTTENENDO RISAULTATI DI ASSOLUTO PRESTIGIO E TALUNO DI PODIO, SIA SINGOLI CHE A SQUADRA.
LA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELLA QUALE E’ RESPONSABILE TECNICA E’ PUNTO DI RIFERIMENTO PRESTIGIOSO PER IL SETTORE DELLA GINNASTICA ITALIANA
PALMA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO 2017
CIOTTI GRAZIANO COSSIGNANO
INIZIA LA SUA ATTIVITA’ SPORTIVA NEL SETTORE ARTI MARZIALI KARATE E FONDA L’ASD OFFIDA NEL 1976
E’ CINTURA NERA QUINTO DAN – ISTRUTTORE E DOCENTE DI CORSI A LIVELLO NAZIONALE
CON I PROPRI ATLETI PARTECIPA A INNUMEREVOLI MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OTTENENDO RISULTATI DI VERTICE SIA NEI SIGNOLI CHE A SQUADRA
OPERA COME EDUCATORE SPORTIVO IN AMBITO SCOLASTICO ANCHE NEL SETTORE DISABILITA’
E’ UNA RISORSA PREZIOSA PER LO SPORT
PALMA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO 2017
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO 2017
FEDERICO DEL ZOMPO BRONZO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAMPIONE ITALIANO VELA ORC ANNO 2017
CARLOTTA PAOLETTI BRONZO ASCOLI PICENO
ASD ASCOLI BOXE 1898
CAMPIONESSA ITALIANA BOXE 81 KG DILETTANTI ANNO 2017
Targhe di riconoscimento
Targhe a Lisa Maria Ioctu, Emma Silvestri, Asd Rugby San Benedetto, Serafina Olmo, Sandro Marcantoni, Alessandro Amadio, Regione Marche, Fabrizio Pasquali, Emidio Morganti, Ernesto Vagnoni, Asd Stella del Mare, Nazzareno Di Marco, Asd Borgo Solestà
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