SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito tutti gli atleti, i dirigenti e le società premiati con dal Coni della Provincia di Ascoli Piceno nella cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 5 dicembre alle ore 17.30 all’Auditorium Comunale “Tebaldini” di San Benedetto del Tronto.

Nell’elenco non riportiamo il nome del pilota di Moto 3 Romano Fenati, che sarebbe stato premiato per il secondo posto conquistato nel campionato Mondiale di velocità Moto 3 nell’anno 2017 (CLICCA QUI).

STELLE CONI AL MERITO SPORTIVO

DIRIGENTI

IVO PANICHI ASCOLI PICENO

INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA DIRIGENZIALE NEL 1986 NELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIRIGENTE SPORTIVO DI NOTEVOLE ESPERIENZA E CAPACITA’ ORGANIZZATIVA

HA OPERATO IN VARI SETTORI SPORTIVI PROMUOVENDO E SVILUPPANDO LA PRATICA SPORTIVA NELL’ AMBITO ANCHE DEI LAVORATORI DEL SETTORE INDUSTRIALE PROVINCIALE E REGIONALE.

DAL 2010 AD OGGI E’ VICE PRESIDENTE REGIONALE VICARIO DELLA FIGC MARCHE

STELLA CONI ARGENTO 2017 PER MERITI SPORTIVI

DIRIGENTE

BERNARDINO CAMPITELLI CASTEL DI LAMA

INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA DIRIGENZIALE NEL 1989

QUALE PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO FINO AL 2016

SVOLGE ATTIVITA’ AGONISTICA NEL SETTORE TIRO A SEGNO – PISTOLA DAL 1994 AD OGGI.

DIRIGENTE SEZIONE TIRO A SEGNO DI OFFIDA FINO AL 1996 DAL 1997 AD OGGI E’ PRESIDENTE SEZIONE TIRO A SEGNO DI OFFIDA

STELLA CONI DI BRONZO 2017 PER MERITI SPORTIVI

STELLE CONI SOCIETA’ SPORTIVE

ASD COSTITUTA NEL 1976 WORLD SPORTING ACADEMY SAN BENEDETTO DEL TRONTO

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE :

GINNASTICA ARTISTICA – RITMICA – TRAMPOLINO ELASTICO – KARATE

HA REALIZZATO INNUMEREVOLI INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE NELLE QUALI HA OTTENUTO IMPORTANTI SUCCESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L’ASD E’ POLO TECNICO FEDERALE DAL 2015 PER LE INDISCUSSE E RICONOSCIUTE CAPACITA’ TECNICHE SEI SUI OPERATORI AL SERVIZIO DI COMPAGINI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ATTRAVERSO ALLENAMENTI COLLEGIALI E RADUNI TECNICI.

I PROPRI ATLETI HANNO RICEVUTO IMPORTANTI RISULTATI AGONISTICI IN MOLTI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI, SIAN INDIVIDUALI CHE A SQUADRA

PROMUOVE LA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA DELLE NUOVE GENERAZIONI CON RICONOSCIUTA PROFESSIONALITA’

STELLA CONI DI BRONZO 2017 PER MERITI SPORTIVI ALLA ASD WORLD SPORTING ACADEMY

PALME DI BRONZO A TECNICO SPORTIVO

GABRIELLA RICCI COSSIGNANO ASD UNIVERSO

INIZIO ATTIVITA’ SPORTIVA 1987 FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

DAL 1995 E’ GIUDICE INTERNAZIONALE E TECNICO FEDERALE DANZE STANDARD

I PROPRI ATLETI HANNO CONSEGUITO LUSINHIERI RISULTATI DI VERTICE IN MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI – EUROPEI E MONDIALI.

COME ATLETA HA OTTENUTO OTTIMI PIAZZAMENTI IN GARE INTERNAZIONALI

PALMA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO 2017

ELENA KONYUKHOVA ELEKROSTAL (Mosca) ASD WORLD SPORTIN ACADEMY SAN BENEDETTO DEL TRONTO

INIZIA LA ATTIVITA’ SPORTIVA TECNICA NEL 1990 A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL SETTORE FEMMINILE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA IN CANADA E SUCCESSIVAMENTE IN EUROPA FINO AL 2016

OPERA NEL SETTORE TECNICO NAZIONALE DAL 2009 AD OGGI

CON PROPRIE ATLETE HA PARTECIPATO A MANIFESTAZIONI DI LIVELLO MONDIALE, OTTENENDO RISAULTATI DI ASSOLUTO PRESTIGIO E TALUNO DI PODIO, SIA SINGOLI CHE A SQUADRA.

LA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELLA QUALE E’ RESPONSABILE TECNICA E’ PUNTO DI RIFERIMENTO PRESTIGIOSO PER IL SETTORE DELLA GINNASTICA ITALIANA

PALMA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO 2017

CIOTTI GRAZIANO COSSIGNANO

INIZIA LA SUA ATTIVITA’ SPORTIVA NEL SETTORE ARTI MARZIALI KARATE E FONDA L’ASD OFFIDA NEL 1976

E’ CINTURA NERA QUINTO DAN – ISTRUTTORE E DOCENTE DI CORSI A LIVELLO NAZIONALE

CON I PROPRI ATLETI PARTECIPA A INNUMEREVOLI MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OTTENENDO RISULTATI DI VERTICE SIA NEI SIGNOLI CHE A SQUADRA

OPERA COME EDUCATORE SPORTIVO IN AMBITO SCOLASTICO ANCHE NEL SETTORE DISABILITA’

E’ UNA RISORSA PREZIOSA PER LO SPORT

PALMA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO 2017

MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO 2017

FEDERICO DEL ZOMPO BRONZO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CAMPIONE ITALIANO VELA ORC ANNO 2017

CARLOTTA PAOLETTI BRONZO ASCOLI PICENO

ASD ASCOLI BOXE 1898

CAMPIONESSA ITALIANA BOXE 81 KG DILETTANTI ANNO 2017

Targhe di riconoscimento

Targhe a Lisa Maria Ioctu, Emma Silvestri, Asd Rugby San Benedetto, Serafina Olmo, Sandro Marcantoni, Alessandro Amadio, Regione Marche, Fabrizio Pasquali, Emidio Morganti, Ernesto Vagnoni, Asd Stella del Mare, Nazzareno Di Marco, Asd Borgo Solestà

