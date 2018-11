GROTTAMMARE – Segui la diretta del Consiglio Comunale di Grottammare dalle ore 18.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’interrogazione di Alessandra Manigrasso (M5S) in merito al doppio senso di circolazione in via Ballestra.

MANIGRASSO: Il tratto non è rispondente a quanto stabilito al codice della strada. Perché non è mai stato risposto ai residenti di Via Ballestra? Come intende intervenire il sindaco?

Mi sarebbe piaciuto che il sindaco si fosse confrontato coi residenti, i quali hanno elaborato una bozza come più volte richiesto, io ricordo che già il sindaco Merli parlava di una modifica di quel tratto stradale che riscosse abbastanza consenso. Quella strada è bloccata da automobili che si fermano o situazioni complicate per il doppio turno.

PIERGALLINI: Il problema di via Ballestra è il parcheggio abusivo delle persone che non rispettano il codice della strada. Non possiamo cambiare la viabilità della via perché qualcuno non rispetta il codice consentendo dei comportamenti deviati. Semmai aumenteremo i controlli, anche se sono già frequenti. Non registriamo incidenti in quell’incrocio.

Per me questo motivo non è sufficiente per stravolgere la viabilità di un asse fondamentale come via Ballestra. La questione non è mai stata sollevata, a che io ricordi, in forma scritta, di trasformare via Ballestra in senso unico. Se fosse anche fattibile tecnicamente, c’è una scelta politica: è un asse fondamentale di collegamento tra Statale e Lungomare: quando via Pertini non era aperta, c’era soltanto viale, e non via, Ballestra.

Se passasse la linea della Manigrasso, dalla Stata verso il lungomare non si potrebbe andare. Ma non capisco dove la consigliera abbia preso che quel tratto di strada non corrisponde al Codice della Strada. Invece in una relazione del comandante che ha controllato quel tratto, ci ha scritto: “Nel suddetto tratto non esistono stalli di sosta sui lati”. Tolto questo dubbio, non abbiamo nessun altro obbligo che ci induca a cambiare la viabilità se non i parcheggi abusivi.

Non ho dato risposte nette e reiterate perché non ho avuto questo tipo di domande. Siamo intervenuti solo per rifare la segnaletica, su richiesta dei cittadini.

Io come sindaco, non avendo obblighi tecnici, non impedirò mai l’ingresso su Viale Ballestra dalla Statale. Prenderemo in considerazione l’ipotesi di mettere dei dissuasori fisici per impedire di parcheggiare in quel tratto.

MANIGRASSO: Non sono soddisfatta, io vorrei avere quello che ha detto Piergallini lo vorrei avere per iscritto per poter precisare ulteriormente circa gli spazi disponibili.

SECONDO PUNTO: MOZIONE DI ALESSANDRA MANIGRASSO PER PREVENIRE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI VIOLENZA SULLE DONNE: “In un solo anno nelle Marche ben 409 donne si sono rivolte a strutture di assistenza, per la metà sono i mariti o compagni; 50 casi sono nella Provincia di Ascoli, 37 mariti o compagni, con 35 figli maggiori che hanno assistito alle violenze con 17 figli minori. Ho parlato con le assistenti sociali di questo comune e ho trovato buone professionalità e ci sono anche idee e progetti interessanti. Ho parlato con il comandante della Caserma dei Carabinieri e la Polizia di San Benedetto. C’è da prevenire un sommerso che viene a galla”.

PIERGALLINI: Bellissima interrogazione che ci consente di discutere in maniera ampia. Abbiamo fatto anche una finestra di ascolto con lo Sportello Donna, e dalla fine del 2016 abbiamo messo in piedi una serie di attività grazie anche all’interessamento di molte amministratrici. Nel 2015 abbiamo condiviso con la città il primo calendario “Sguardi di Donne”, inaugurando la Panchina Rossa tra corso Mazzini e il lungomare, con una frase di una studentessa del Fazzini-Mercantini.

Domenica scorsa al Mic abbiamo fatto l’appuntamento “Amore e abbraccio” proprio per sensibilizzare il tema della violenza sulle donne. Abbiamo un organismo straordinario a Grottammare, la Consulta per le pari opportunità. Abbiamo già adesso una interazione tra diverse competenze professionali su questo tema, lo Sportello Donna ad esempio, con una persona che risponde per due volte a settimana.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 90 oggi)