L’assessore alla Cultura e al Turismo commenta con soddisfazione l’esposizione che ha coinvolto il centro storico cittadino: “Da noi non c’è stata alcuna polemica, abbiamo accostato aspetti storici con quelli contemporanei”

ACQUAVIVA PICENA – “Un successo forse inaspettato per un Comune piccolo come il nostro”: parole di Barbara Riga, assessore alla Cultura e Turismo di Acquaviva Picena che, commentando la stagione turistica appena trascorsa, ha voluto sottolineare i risultati della mostra Cracking Art che ha coinvolto la Fortezza di Acquaviva Picena nello stesso periodo in cui i grandi “animali di plastica” facevano mostra di sé nel giardino “Nuttate de Lune” a San Benedetto.

“Adesso stiamo già programmando la prossima stagione”. Ascolta l’intervista realizzata da Pier Paolo Flammini con riprese di Giuseppe Buscemi e montaggio di Gian Marco Evo Marconi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 127 volte, 127 oggi)