Con oltre 160 presenze in C e 30 in serie B, la Samb si assicura un playmaker di esperienza (32 anni). Nell’ultima stagione 7 partite in 6 mesi a Pordenone, dall’estate era svincolato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb piazza il colpo a centrocampo: arriva Cristian Caccetta. Il centrocampista, classe ’86, ha vestito negli ultimi anni le maglie di Cosenza, Catania e Pordenone. “Nelle prossime ore il calciatore arriverà in Riviera per sottoporsi alle visite mediche” scrive il club.

Chi è Caccetta? Trentadue anni e originario di Palermo, il giocatore agisce prevalentemente davanti alla difesa, nel classico ruolo da playmaker. Dopo aver iniziato la carriera a Caltanissetta, Caccetta assaggia il professionismo a Foggia per poi trasferirsi a Trapani, dove resta 3 anni giocando da protagonista pure un campionato di B (27 presenze nel 2013-2014).

Da lì l’avventura a Cosenza, altri tre anni con oltre 60 partite in C e Giorgio Roselli come mister nei primi due. Poi l’avventura semestrale, lo scorso anno a Pordenone dove aveva raccolto appena 7 presenze. Da questa estate era svincolato. Caccetta è anche un buon realizzatore, solo in C ha messo a segno 16 reti in carriera (oltre 160 presenze totali in terza serie).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 251 volte, 319 oggi)