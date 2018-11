Io Compro Sostenibile” si collega al Buy Nothing Day, la Giornata del Non Acquisto, ma anche alla Campagna Europea di Sensibilizzazione “Spreco Zero 2018”

GROTTAMMARE – Il 30 novembre dalle 16,30 alle 20, a Piazza Fazzini a Grottammare, sarà aperto il banco di regali , completamente gratuiti, della iniziativa “Io Compro Sostenibile” della Omnibus Omnes Onlus, con il patrocinio Unric-Onu Italia e del Comune di Grottammare. Chiunque può prendere gratis oggetti utili, nuovi o usati e in buono stato, da libri a abbigliamento per bambini, da dvd a oggetti per la casa.

Ma chiunque può anche regalare. “Nulla andrà sprecato, consegneremo alla Caritas di San Benedetto del Tronto tutti i doni utili e tardivi. Sono arrivate molte richieste di informazioni, contiamo su una buona partecipazione”, dice Raffaella Milandri, presidente della Omnibus, la Onlus fervida promotrice della originale iniziativa contro lo spreco e a favore del riciclo. L’invito per tutti è a riflettere e adottare una vita all’insegna dell’acquisto sostenibile, contro gli sprechi e i rifiuti a danno dell’ambiente, e contro la disparità sociale che si crea di fronte alla capacità d’acquisto.



“Io Compro Sostenibile” si collega al Buy Nothing Day, la Giornata del Non Acquisto, ma anche alla Campagna Europea di Sensibilizzazione “Spreco Zero 2018”.

