SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità sul fronte luminarie. Nel pomeriggio va in scena una riunione in viale De Gasperi fra commercianti e amministrazione, rappresentata dall’assessore Filippo Olivieri e dal consigliere Carmine Chiodi.

Trovata l’intesa con gli operatori che riceveranno un anticipo di 5mila euro sui 10 mila che l’amministrazione mette a disposizione come contributo.Denaro che servirà, in buona parte, per gli allacci. Le luminarie in centro quest’anno saranno oltre 100 di cui 37 in Viale Secondo Moretti e 30 in Via Montebello. A queste si aggiungono 7 alberi di Natale nelle principali piazze cittadine e, novità rispetto al passato, uno andrà a decorare pure Piazza Montebello.

“Entro l’8 dicembre sarà tutto pronto” dichiara Filippo Olivieri che, insieme a Chiodi abbiamo intercettato a fine meeting. “Si rinnova l’intesa fra noi e gli operatori, soggetti fondamentali del nostro tessuto sociale” prosegue l’assessore. Gli fa eco il consigliere: “La riunione di oggi sancisce il nostro connubio con il settore commercio, andiamo avanti con gli stessi obiettivi”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 51 volte, 51 oggi)