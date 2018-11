GROTTAMMARE – Questioni di calendario. Durante i lavori delle commissioni consiliari del 26 novembre scorso, convocate in occasione del prossimo Consiglio Comunale, la consigliera Alessandra Manigrasso ha proposto una mozione all’Amministrazione e il Consiglio. Quest’ultima prevedeva l’adozione di un regolamento finalizzato alla riduzione della produzione di rifiuti plastici in occasione di fiere, sagre e manifestazioni pubbliche, altresì, alla promozione di pratiche che rivelino sensibilità ambientali.

Interviene in merito il capogruppo consiliare di Movimento Solidarietà e Partecipazione, Stefano Novelli. “La consigliere Manigrasso non sa che da ben otto anni, tra le norme comunali redatte su iniziativa dalle Amministrazioni, espressioni del Movimento Solidarietà e Partecipazione, c’è il Regolamento Comunale “Feste Sostenibili”, deliberato dal consesso municipale il 24 giugno del 2010.

Tale disciplina normativa stabilisce l’adozione di azioni virtuose da sostenere in occasioni di feste, sagre e ciascuna manifestazione pubblica, sostenendo pratiche di recupero, riciclo e riuso, nel novero delle quali è stabilito l’impiego di stoviglie realizzate in materiale lavabile o monouso e biodegradabili. A proposito delle mensa scolastiche, pure oggetto della medesima mozione, occorre rammentare come i piatti, i bicchieri e le posate siano di materiale lavabile o biodegradabile, in osservanza delle linee guida statuite dalla Regione Marche”.

“La Consigliera Alessandra Manigrasso – prosegue Novelli – si fa promotrice di istanze da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale, ignorando o non assicurando l’attenzione dovuta ad atti già assunti o norme regolamentari già in vigore. Appare quindi sterile l’intendimento espresso, di concorrere cioè in misura propositiva alla responsabilità amministrativa della Città, pur essendo rappresentanti di forze della minoranza”.

“Da tale vicenda, si deduce, altresì, l’ ulteriore conferma dell’impegno costante e duraturo caratterizzante l’esperienza di governo municipale del Movimento Solidarietà e Partecipazione. Un’ azione amministrativa espressione di una sensibilità e di una coscienza educata alla valorizzazione dell’ambiente dalla prima Bandiera Blu del 1999, ormai venti anni fa”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 44 volte, 52 oggi)