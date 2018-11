Le domande vanno presentate al Centro per l’Impiego entro il 5 dicembre. Le figure cercate sono due tecnici meccanici. due periti agrari, un esperto marketing e un architetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuove opportunità di lavoro a San Benedetto. Il Centro per l’Impiego ha pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca di personale che il Comune utilizzerà per il progetto di riqualificazione naturalistica dell’area urbana “ex fornace Cerboni” finalizzato al suo ripristino ambientale e alla realizzazione di un parco urbano.

Se le figure ricercate e che percepiranno 700 euro al mese per 9 mesi e 25 ore alla settimana. Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è aperto esclusivamente a Over 30. Il candidato deve anche essere disoccupato e non percettore di ammortizzatori sociali, oltre che residente a San Benedetto. Ecco le figure ricercate:

– 1 laureato in architettura (fatte salve le equipollenze ed equiparazioni di Legge);

– 1 tecnico di marketing in possesso di diploma in scienze e tecnologie della comunicazione (fatte salve le equipollenze ed equiparazioni di Legge) per interventi di promozione e valorizzazione delle risorse ambientali anche attraverso la creazione di occasioni/eventi di promozione turistica, di educazione e difesa ambientale, etc…;

– 2 periti agrari

– 2 tecnici meccanici in possesso del diploma di Perito meccanico.

Le candidature vanno presentate entro il 5 dicembre utilizzando l’apposito modello in distribuzione al Centro per l’impiego di via Mare 218 o scaricabile dal sito della Regione Marche – Lavoro e formazione professionale. Alla domanda vanno allegati copia del documento di identità e attestazione ISEE.

