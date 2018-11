Il sistema di raccolta “Porta a porta 2.0” prevede non più l’utilizzo dei sacchetti di plastica ma di contenitori dotati di un microchip per ogni utenza domestica.

GROTTAMMARE – E’ imminente, l’avvio della raccolta dei rifiuti con tracciabilità elettronica anche nel cuore della Città. Come annunciato nelle recenti assemblee di quartiere, in questi giorni è attivo un Ecosportello nella sede del comitato di quartiere Stazione (parcheggio Stazione), dove gli addetti della Picenambiente stanno consegnando i nuovi mastelli alle famiglie.

L’estensione del servizio in questa fase riguarda le zone da via Ballestra a via dei Pini, via Lame (SS16 nord) e via Frana, quartiere Azzolino (ovest SS16 zona centro) e via Sempione.

I bidoni – unitamente alle informazioni relative al nuovo servizio – verranno consegnati ancora domani, giovedì 29 (dalle 9 alle 12.30), venerdì 30 (dalle 14 alle 18) e sabato 1 dicembre (dalle 9 alle 12.30).

Il sistema di raccolta “Porta a porta 2.0” prevede non più l’utilizzo dei sacchetti di plastica ma di contenitori dotati di un microchip per ogni utenza domestica.

