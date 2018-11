SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Festa di S. Cecilia, Patrona della Musica e dei Musicisti, il 22 novembre si è aperta la Stagione Concertistica 2018/2019 dell’Isc Centro di San Benedetto del Tronto con il 7° Festival del Canto.

Nella Chiesa di S. Antonio il numerosissimo pubblico ha accolto, con grande entusiasmo e stupore, le splendide esecuzioni dei giovani talentuosi cantanti e del grande coro di 120 voci della Scuola Primaria dei plessi Piacentini, Marchegiani e Ragnola e della Scuola Secondaria di 1° grado “M. Curzi”.

Il Festival rappresenta il momento conclusivo del Progetto ”Talenti”, un’esclusiva dell’Isc Centro, che, da 7 anni, mette in luce le notevoli capacità vocali di tanti suoi allievi, alcuni dei quali si stanno facendo notare anche a livello Nazionale nei più prestigiosi Concorsi canori. Una per tutti, Elisa Luciani che, dopo le semifinali di Castrocaro e del Cantagiro, ha vinto una Borsa di Studio alla finalissima del Music Gallery assegnata da Mogol, presidente di giuria.

Le attività strumentali, la musica d’insieme, la grande Orchestra, il canto solistico dei Talenti, il coro polifonico Folkloristico Sambenedettese e ” l’inclusività” unitamente alla ricerca dell’eccellenza sono il biglietto da visita dell’Isc Centro, unico Istituto a Indirizzo Musicale di San Benedetto e dintorni.

La Dirigente scolastica si è complimentata in chiusura con gli alunni per la loro bravura e per la qualità delle

voci e ha espresso massimo apprezzamento per il lavoro svolto dalle docenti coinvolte, Graziana De Sio, Stefania Di Sante e Giuseppina Palestini, che hanno portato l’iniziativa a livelli di vera eccellenza.

