Dal 31 gennaio al 2 febbraio al Pin Up Disco & Live. Il noto cantautore ha selezionato alcune località italiane per il proseguo del tour

MOSCIANO SANT’ANGELO – Una grande notizia per gli amanti della musica e in particolare per i fan di Max Gazzè.

La Favola di Adamo ed Eva Tour approda anche in Italia dopo l’esperienza all’estero. E’ stato uno degli album più rappresentativi della carriera Max Gazzè, seconda prova di studio dell’artista uscita nel giugno 1998. Si festeggiano, appunto, i vent’anni di vita.

Queste le località scelte in Italia: Torino, Taneto di Gattatico, Roncade, Livorno e Mosciano Sant’Angelo.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio il noto cantante romano sarà al Pin Up Disco & Live. Una grande occasione per ascoltare i pezzi celebri del cantautore italiano.

Biglietti già disponibili su Ticketone al prezzo di 28,75 euro (incluso il diritto di prevendita).

