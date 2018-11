TABELLINO DI PORDENONE-TERNANA 1-0

PORDENONE: Giacomo Bindi, Filippo Florio, Mirko Stefani, Alberto Barison, De Agostini, Misuraca (85’Bassoli), Burrai, Bombagi, Berrettoni (60’Magnaghi), Ciurria e Candellone (85’Damian). A disposizione: Lonoce, Marco Meneghetti, Niccolò Nardini, Germinale, De Anna, Zamuner, Pier Francesco Bertoli, Marco Cotroneo e Cotali. Allenatore: Attilio Tesser.

TERNANA: Iannarilli, Pasquale Fazio (76’Alfredo Bifulco), Modibo Diakitè (85’Hristov), Bergamelli, Walter Lopez, Daniele Altobelli, Marino Defendi, Salzano (76’Pobega), Federico Furlan (64’Frediani), Butic (46’Vantaggiato) e Guido Marilungo. A disposizione: Tommaso Vitali, Gagno, Gasparetto, Callegari, Giraudo e Nicastro. Allenatore: Luigi De Canio.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Salerno) , coadiuvato dagli assistenti: Robert Avalos di Legnano (Milano) ed Antonio Catamo di Saronno (Varese).

RETI: 27’Burrai (P)

Ammoniti: Bombagi (P), Diakitè (T), Fazio (T), De Agostini (P), Vantaggiato (T).

Angoli: 6-5.

Recuperi: 0’+ 4′.

Spettatori: 1.500 circa.

Descrizione del gol partita: al 27’il Pordenone si porta in vantaggio: punizione dai 30 metri di Burrai, sfera deviata da Diakitè che si infila nell’angolino: 1-0. Terzo centro stagionale per il mediano-regista neroverde.

Curiosità: L’ultimo precedente in gare ufficiali tra le 2 squadre prima di stasera era stato quello della stagione 2016/17 nel 2° turno in gara unica (domenica 7 agosto 2016) di Coppa Italia ed al Comunale Liberati di Terni era finita 2-0 (104’Simone Palombi, 119’La Gumina) dopo i tempi supplementari per la Ternana.

SERIE C 2018/19:

Campi da gioco Serie C 2018-2019

Programma gare Campionato Serie C dalla 14a alla 18a giornata

Sotto al Girone B i risultati e la classifica degli altri due Gironi A (dove comandano Carrarese [che travolge con un poker Pisa] ed Arezzo [che ha espugnato il campo del Piacenza, sorpassandolo] e dove Virtus Entella ha perso imbattibilità a Siena) e C (dove comanda Juve Stabia con un +2 sul Rende ed un +4 sul Trapani che ha riposato).

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO-Con la disputa del posticipo del lunedì sera Pordenone-Ternana, terminato 1-0 per la squadra friulana (al 2° successo consecutivo, il 7° stagionale, il 4°interno), la 13a Giornata di Serie C Girone B va in archivio con 8 successi (di cui 2 esterni) e 2 pareggi (di cui 1 a reti bianche); 17 le reti messe a segno in questo 13°turno.

Non ci sono più squadre imbattute almeno in senso assoluto. In casa le squadre ancora imbattute sono: Gubbio, Imolese, Rimini, Ternana e Triestina. Mentre in trasferta è ancora imbattuto solo il Pordenone.

Primo ko stagionale ed esterno per la Ternana (che deve ancora recuperare 2 partite tra cui quella interna della 9a giornata contro la Samb).

Primo ko interno per Lanerossi Vicenza Virtus (al 3° ko stagionale) e Teramo (al 2° ko consecutivo, il 5° stagionale).

RISULTATI 13A GIORNATA D’ANDATA SERIE C GIRONE B DI DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018:

Albinoleffe-Ravenna 0-1 (29’Nocciolini)

Feralpisalò-Alma Juventus Fano 1-0 (75’Scarsella)

Lanerossi Vicenza Virtus-Sudtirol Alto Adige 2-4 (6’autorete di Tait dopo una spizzata di testa di Davide Bianchi che si era stampata sul palo [L.V.V.], 43’De Cenco, 54’Turchetta, 56’Alessandro Fabbri, 66’Solerio [L.V.V.], 84’Rocco Costantino)

Monza-Imolese 1-1 (43’Reginaldo [M], 46’Simone Rossetti [I]. Al 61’espulso su segnalazione del guardalinee Caverzasi del Monza per aver colpito un avversario)

Pordenone-Ternana (Gara giocata lunedì 26 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-0 (27’Burrai)

Renate-Gubbio 1-0 (41’Reno Piscopo)

Rimini -Virtus Vecomp Verona 1-0 (86’Lamin Modou Badjie)

SAMB-Triestina 0-0

Teramo-Giana Erminio 0-1 (66’Fabio Perna)

Vis Pesaro-Fermana 3-0 (14’autorete di Clemente su cross di Olcese, 84’Olcese, 87’Rizzato. Al 43’espulso il Capitano della Fermana Comotto per doppia ammonizione)

CLASSIFICA AGGIORNATA

Pordenone 25,

Fermana 23,

Triestina (-1) 22,

Feralpisalò 22,

Vis Pesaro 22,

Ternana * * 20,

Lanerossi Vicenza Virtus 20,

Ravenna 20,

Imolese 19,

Sudtirol Alto Adige 18,

Monza 16,

Giana Erminio 15,

Rimini * 15,

Teramo 14,

Gubbio 12,

SAMB * 12,

Renate 11,

Albinoleffe 10,

Virtus Vecomp Verona 10,

Alma Juventus Fano 9.

***= 2 gare (Ternana-Rimini della 1a giornata e Ternana-SAMB della 9a giornata, entrambe rinviate) da recuperare (in questo rispettivo ordine: martedì 4 dicembre ore 20,30 ed in data ancora da destinarsi).

*= Una gara da recuperare.

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

PROSSIMO TURNO, 14a giornata d’andata di sabato 1° dicembre 2018:

Alma Juventus Fano-Rimini ore 18,30

Fermana-Albinoleffe ore 16,30

Giana Erminio-Feralpisalò ore 14,30

Gubbio-Monza ore 14,30

Ravenna-Vis Pesaro (Posticipo delle ore 20,45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia)

Sudtirol Alto Adige-Pordenone ore 14,30

Teramo-Renate ore 14,30

Ternana-Lanerossi Vicenza Virtus ore 14,30

Triestina-Imolese ore 14,30

Virtus Vecomp Verona-SAMB ore 16,30

Fasce orarie Girone B:

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

CLASSIFICA MARCATORI:

In testa alla classifica marcatori c’è Stefano Giacomelli del Lanerossi Vicenza Virtus con 8 reti (di cui 3 su rigore).

Alle sue spalle troviamo Guido Marilungo della Ternana con 6 gol (di cui 1 su rigore).

Completano attuale podio: l’attaccante marocchino Arma del Lanerossi Vicenza Virtus, Candellone del Pordenone, Michael De Marchi ed Eric Lanini (un rigore trasformato) dell’Imolese, Nocciolini (un rigore trasformato) del Ravenna, l’attaccante argentino Olcese della Vis Pesaro, Fabio Perna (un rigore trasformato) della Giana Erminio e Stanco della SAMB con 5 centri ciascuno.

Alle spalle del podio troviamo: Rocco Costantino (2 rigori trasformati) del Sudtirol Alto Adige, l’attaccante italo-argentino Jonathan Alexis Ferrante dell’Alma Juventus Fano, Flavio Lazzari della Vis Pesaro, Ettore Marchi (2 rigori trasformati) del Gubbio, Scarsella della Feralpisalò e Michele Volpe del Rimini con 4 gol a testa.

Poi ci sono: Burrai (un rigore trasformato) e De Agostini del Pordenone, l’attaccante italo-brasiliano De Cenco del Sudtirol Alto Adige, Galuppini (2 rigori trasformati) del Ravenna e l’attaccante italo-uruguaiano Granoche (un rigore trasformato), l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah e Petrella della Triestina con 3 centri ciascuno.

Seguono poi: Barbuti (un rigore trasformato), De Grazia, Nebil Caidi e Roberto Ranieri del Teramo, Alberto Barison, Marco Beccaro, Bracaletti (un rigore trasformato), Maracchi e Procaccio della Triestina, Andrea Caracciolo, Andrea Ferretti e Simone Pesce della Feralpisalò, Chiarello (un rigore trasformato) della Giana Erminio, Sacha Cori, D’Errico e Stefano Negro del Monza, Massimo D’Angelo, Giandonato (2 rigori trasformati), Lupoli e Scrosta della Fermana, De Silvestro e Plescia del Gubbio, l’attaccante senegalese Abou Diop della Vis Pesaro, Alessandro Fabbri del Sudtirol Alto Adige, Germinale e Magnaghi del Pordenone, Guido Gomez e Reno Piscopo del Renate, Grandolfo e Manarin della Virtus Vecomp Verona, l’attaccante ivoriano Kouko (un rigore trasformato) dell’Albinoleffe, Simone Rossetti dell’Imolese e Signori della SAMB con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Acquadro, Alberto Filippini ed il difensore centrale ivoriano Dramane Konatè dell’Alma Juventus Fano, Agnello, Giorgione, Luca Ruffini e Sibilli dell’Albinoleffe, Arlotti, il centrocampista gambiano Lamin Modou Badjie, Buonaventura (un rigore trasformato), Giacomo Cecconi, Ferrani, il difensore burkinabe Guiebre, Variola ed Andrea Venturini del Rimini, Bacio Terracino, Ivan Speranza e Spighi del Teramo, Nicolò Bianchi, Nicola Bizzotto, Alessio Curcio, Gianluca Laurenti e Solerio del Lanerossi Vicenza Virtus, Casoli e Schiaroli del Gubbio, Tommaso Ceccarelli, Luca Giudici, Iocolano, l’attaccante brasiliano Jefferson e l’attaccante brasiliano Reginaldo del Monza, Ciurria e Semenzato del Pordenone, Cognigni, Urbinati e Zerbo della Fermana, Daniele Dalla Bona, Iovine, Lunetta, Gianluca Piccoli e Daniele Rocco della Giana Erminio, Marino Defendi, il difensore centrale francese Modibo Diakitè, Frediani, il terzino sinistro uruguaiano Walter Alberto Lopez, Nicastro, Salzano e Vantaggiato della Ternana, Fink, Simone Mazzocchi e Turchetta del Sudtirol Alto Adige, Mattia Gennari, l’attaccante bulgaro Kirilov, Rizzato e Tessiore della Vis Pesaro, l’attaccante croato Grbac, Lavagnoli, Momentè (un rigore trasformato) e Speri della Virtus Vecomp Verona, Simone Guerra, Mattia Marchi, Paolo Marchi, Luca Parodi ed Alessio Vita della Feralpisalò, Guglielmotti, Lorenzo Simonetti, Alberto Spagnoli e Venitucci del Renate, l’attaccante italo-tunisino Saber Hraiech e Nicola Mosti dell’Imolese, Carlo Ilari e Rapisarda della SAMB, Magrassi, Raffini e Siani del Ravenna e Malomo e Steffè della Triestina, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Boccioletti (Vis Pesaro) pro SAMB alla 3a giornata, Boccardi (Imolese) pro Alma Juventus Fano alla 4a giornata, Comotto (Fermana) pro Ravenna alla 5a giornata, Ruggero Riva (Monza) pro Ternana alla 10a giornata, Luca Parodi (Feralpisalò) pro Virtus Vecomp Verona all’11a giornata, Clemente (Fermana) pro Vis Pesaro alla 13a giornata e Tait (Sudtirol Alto Adige) pro Lanerossi Vicenza Virtus alla 13a giornata.

STATISTICHE SAMB:

Serie positiva in corso: 2 risultati utili consecutivi (un successo interno ed un pareggio interno)

Vittorie: 2 (2-1 con l’Imolese alla 7a giornata e 2-0 con la Feralpisalò alla 12a)

Pareggi: 6 (0-0 a Teramo alla 2a giornata, 1-1 interno con la Vis Pesaro alla 3a, altro 1-1 interno, stavolta col Monza alla 5a, ancora un 1-1, stavolta esterno, a Fano all’8a, 2-2 interno col Pordenone alla 10a e 0-0 interno con la Triestina alla 13a)

Sconfitte: 4 (0-2 interno col Renate alla 1a giornata, 2-1 a Gorgonzola [Milano] sul campo della Giana Erminio alla 4a, 2-0 a Ravenna alla 6a ed 1-0 a Vicenza all’11a)

Gol fatti: 10 (8 in casa e 2 fuori) con 4 diversi marcatori: Carlo Ilari (1), Rapisarda (1), Signori (2) e Stanco (5). Alle reti dei 4 diversi marcatori rossoblu va aggiunta l’autorete di Boccioletti (Vis Pesaro) alla 3a giornata.

Gol subiti: 13 (7 in casa e 6 fuori). Non subisce gol da 2 gare consecutive (232 minuti complessivi)

Differenza reti: -3 (10-13)

Capocannoniere: Francesco Stanco con 5 reti all’attivo.

Punti interni: 10 (su 7 gare casalinghe), frutto di 2 successi, 4 pareggi interni ed un ko.

Punti esterni: 2 (su 5 gare esterne), frutto di 2 pareggi e 3 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): una (Zaffagnini per fallo da ultimo uomo alla 6a giornata)

Ammonizioni: 26.

Media inglese: -14.

Nella Coppa Italia principale la squadra rossoblu dopo aver eliminato nel 1° Turno l’Unione Sanremo vincendo per 1-0 (48’Gelonese) tra le mura amiche del Riviera delle Palme, è stata eliminata nel 2° turno dallo Spezia perdendo 2-1 (66’Nicholas Pierini, 77’Gelonese [Sa], 82’Bartolomei) al Comunale Alberto Picco.

Nella Coppa Italia di Serie C invece è entrata in gioco nella Fase Finale dove al 1° Turno in gara unica di mercoledì 10 ottobre (gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) ha eliminato il Fano battendolo (4-1) ai rigori dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]). Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

Ma poi nei sedicesimi (2°turno) sempre in gara unica di mercoledì 31 ottobre è stata eliminata dal Teramo perdendo per 3-1 (16′, 29′ e 31’Zecca, 89’Rapisarda [S]) al Bonolis.

CALENDARIO COMPLETO DETTAGLIATO SAMB SERIE C GIRONE B 2018/19:

ANDATA 2018- 1a Giornata, Domenica 16 settembre 2018: SAMBENEDETTESE-Renate 0-2; 2a Giornata, domenica 23 settembre: Teramo–SAMB 0-0; 3a Giornata, mercoledì 26 settembre: SAMB–Vis Pesaro 1-1; 4a Giornata, domenica 30 settembre: Giana Erminio-SAMB 2-1; 5a Giornata, sabato 6 ottobre: SAMB–Monza (gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-1; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Ravenna–SAMB 2-0 ; 7a Giornata, mercoledì 17 ottobre: SAMB-Imolese 2-1 ; 8a Giornata, domenica 21 ottobre: Alma Juventus Fano-SAMB 1-1 ; 9a Giornata, rinviata a data da destinarsi: Ternana–SAMB ; 10a Giornata, domenica 4 novembre: SAMB-Pordenone 2-2 ; 11a Giornata, domenica 11 novembre: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB 1-0; 12a Giornata, domenica 18 novembre: SAMB-Feralpisalò 2-0; 13a Giornata, domenica 25 novembre: SAMB–Triestina 0-0 ; 14a Giornata, sabato 1° dicembre ore 16,30: Virtus Vecomp Verona–SAMB ; 15a Giornata, domenica 9 dicembre ore 14,30: SAMB–Sudtirol Alto Adige ; 16a giornata, mercoledì 12 dicembre ore 20,30: Albinoleffe–SAMB ; 17a Giornata, sabato 15 dicembre ore 18,30: SAMB –Rimini ; 18a giornata, sabato 22 dicembre ore 14,30: Gubbio– SAMB ; 19a giornata, mercoledì 26 dicembre: SAMB–Fermana .

RITORNO 2018 e 2019- 20a Giornata, sabato 29 dicembre 2018: Renate -SAMBENEDETTESE; Sosta invernale di 2 settimane; 21a Giornata, sabato 19 gennaio 2019: SAMB-Teramo; 22a Giornata, martedì 22 gennaio 2018: Vis Pesaro-SAMB; 23a Giornata, sabato 26 gennaio: SAMB-Giana Erminio ; 24a Giornata, sabato 2 febbraio: Monza-SAMB ; 25a Giornata, sabato 9 febbraio: SAMB-Ravenna ; 26a Giornata, martedì 12 febbraio: Imolese-SAMB; 27a Giornata, sabato 16 febbraio: SAMB-Alma Juventus Fano; 28a Giornata, sabato 23 febbraio: SAMB-Ternana ; 29a Giornata, domenica 3 marzo: Pordenone-SAMB ; 30a Giornata, domenica 10 marzo: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus ; 31a Giornata, domenica 17 marzo: Feralpisalò-SAMB ; 32a Giornata, domenica 24 marzo: Triestina-SAMB ; 33a Giornata, domenica 31 marzo: SAMB-Virtus Vecomp Verona ; 34a Giornata, domenica 7 aprile: Sudtirol Alto Adige-SAMB ; 35a Giornata, domenica 14 aprile: SAMB-Albinoleffe; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 20 aprile: Rimini-SAMB ; 37a Giornata, domenica 28 aprile: SAMB-Gubbio ; 38a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio: Fermana-SAMB.

Statistiche VIRTUS VECOMP VERONA (prossimo avversario della Samb nella 14a giornata):

Vittorie: 3 (Con Sudtirol Alto Adige, Renate e Teramo)

Pareggi: 1 (Con la Feralpisalò)

Sconfitte: 9 (Con Fermana, Monza, Pordenone, Triestina, Ternana, Giana Erminio, Lanerossi Vicenza Virtus, Vis Pesaro e Rimini)

Gol fatti: 9 (5 in casa e 4 fuori; 1 su rigore) segnati con 6 diversi marcatori: Grandolfo (2), l’attaccante croato Grbac (1), Lavagnoli (1), Manarin (2), Momentè (1 su rigore) e Speri (1). Alle reti dei 6 diversi marcatori blu e rossi va aggiunta l’autorete di Luca Parodi (Feralpisalò) all’11a giornata.

Gol subiti: 21 (11 in casa e 10 fuori).

Differenza reti: -12 (9-21)

Capocannonieri: Francesco Grandolfo e Luca Manarin con 2 reti a testa.

Punti interni: 6 (su 6 gare casalinghe), frutto di 2 successi e 4 ko interni.

Punti esterni: 4 (su 7 gare in trasferta), frutto di un successo, un pareggio e 5 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): una.

Ammonizioni: 26.

Media inglese: -15

La Virtus Vecomp Verona è la terza squadra di Verona dopo Hellas e Chievo, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia.

Dal 2002 include nella propria denominazione sociale il marchio commerciale Vecomp.

Neopromossa in Serie C (dove è approdata per la 1a volta nella sua storia), avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Serie D Girone C.

La sua ascesa nel calcio Nazionale c’è stata al termine della stagione 2005/06 quando vinse il Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A approdando per la 1a volta nella sua storia in Serie D.

Poi nella stagione 2012/13 il 4° posto in Serie D Girone C e la vittoria dei Play Off del suddetto Girone e soprattutto di quelli Nazionali portarono al ripescaggio della squadra veronese in 2a Divisione Lega Pro e dunque l’approdo per la 1a volta nella sua storia nei Professionisti.

Nel suo Palmares ci sono: un Campionato d’Eccellenza Veneto Girone A (vinto nella stagione 2005/06), una Coppa Italia d’Eccellenza Veneto (vinta nella stagione 2005/06), ed un Campionato di Serie D Girone C (vinto nella stagione 2017/18).

La formazione di Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Verona dal 1982) nell’attuale campionato è 18a (in piena zona play out) a pari punti (10) con l’Albinoleffe. 10 punti in 13 gare, frutto di 3 successi (3-2 interno col Sudtirol alla 4a giornata, 0-1 sul campo del Renate alla 7a e 2-0 interno col Teramo alla 12a), un pareggio esterno (1-1 a Salò [Brescia] sul campo della Feralpi all’11a giornata) ed 8 ko (2-0 a Fermo alla 1a giornata, 0-2 interno col Monza alla 2a, 1-0 a Pordenone alla 3a, 2-0 a Trieste alla 5a, 0-2 interno con la Ternana alla 6a, 0-3 interno con la Giana Erminio all’8a, 3-2 a Vicenza alla 9a, 0-2 interno con la Vis Pesaro alla 10a ed 1-0 a Rimini alla 13a).

Nella Coppa Italia di Serie C la squadra blu e rossa ha eliminato nella 1a Fase in gara doppia del Girone C il Pro Piacenza, pareggiando 1-1 (18’autorete di Manarin [P.P.], 67’Fasolo [V.V.V.]) l’andata al Garilli e poi vincendo per 2-1 (35’Nolè [P.P.] su rigore, 69’Grandolfo, 81’Momentè su rigore) il match di ritorno giocato al Comunale Pelaloca di Cerea (Verona.

Ma poi nel 1° turno in gara unica della fase finale, è stata eliminata perdendo 1-0 (92’Mattia Marchi. Al 62’sullo 0-0, Simone Guerra della Feralpisalò ha fallito un rigore, calciandolo alto sopra la traversa) sul campo della Feralpisalò.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2018/19 con i loro rispettivi allenatori :

Albinoleffe (Squadra lombarda degli omonimi comuni di Albino e Leffe, entrambi in provincia di Bergamo [dove ha sede lo stadio, lo stesso dell’Atalanta, ossia l’Atleti Azzurri d’Italia]. La scorsa stagione giunto 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno dalla Feralpisalò): Massimiliano Alvini (Confermato).

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 13a nel Girone B di Serie C): Massimo Epifani (Nuovo).

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Catania): Domenico Toscano (Confermato)

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 14a nel Girone B di Serie C): Flavio Destro (Confermato)

Giana Erminio (Squadra lombarda di Gorgonzola, comune in provincia di Milano. Ha il presidente propietario più longevo del calcio italiano professionistico: Oreste Bamonte in carica dal 1985. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata subito eliminata al 1° Turno dal Piacenza): Raul Bertarelli (Nuovo; la scorsa stagione faceva l’allenatore in 2a di Cesare Albè ora divenuto vice-presidente del club milanese dopo averlo guidato in panchina dal 1995 al 2018)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Alessandro Sandreani (Confermato)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, in provincia di Bologna. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Alessio Dionisi (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata in estate dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale la scorsa stagione è giunto 8° nel Girone B di Serie C disputando poi i Play Off dove è stato eliminato al 2° turno dalla Reggiana; ora ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto ultimo [18°; senza contare il Modena radiato] nel Girone B di Serie C, ma si è poi salvato vincendo il doppio spareggio play out contro il Santarcangelo): Giovanni Colella (Nuovo; la scorsa stagione aveva guidato il Bassano Virtus subentrando alla 18a giornata all’esonerato Giuseppe Magi)

Monza (Squadra lombarda dell’omonimo comune capoluogo della provincia di Monza e Brianza. Sul finire di settembre 2018 è stata ufficializzata la nuova proprietà del Club brianzolo composta da Silvio Berlusconi [proprietario] ed Adriano Galliani [amministratore delegato; era stato vice presidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 in Serie B]. Mentre il Presidente resta Nicola Colombo [figlio di Felice, che fu Presidente del Milan dal 1977 al 1980]. La scorsa stagione la squadra rosso-bianca è giunta 4a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata eliminata al 2° turno dal Piacenza): Marco Zaffaroni (Confermato), poi esonerato dopo l’8a giornata e rilevato alla 9a da Cristian Brocchi.

Pordenone (Squadra dell’omonimo comune friulano. La scorsa stagione è giunto 9° nel Girone B di Serie C, ha poi partecipato ai Play Off dove è stato subito eliminato al 1° turno dalla Feralpisalò): Attlio Tesser (Nuovo)

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunto 12° nel Girone B di Serie C): Luciano Foschi (Nuovo)

Renate (Squadra dell’omonimo comune lombardo, in provincia di Monza e Brianza. La scorsa stagione è giunto 7° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato subito eliminato nel 1° turno dal Bassano Virtus): Oscar Brevi (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a dal vice-tecnico Gioacchino Adamo (poi tornato a fare il vice-allenatore proprio in questa 13a giornata), a sua volta rilevato proprio in questa 13a giornata da Aimo Diana.

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromosso in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Gianluca Righetti (Confermato), che poi si è dimesso dopo l’8a giornata ed è stato rilevato alla 9a da Leonardo Acori.

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata ai quarti di finale Inter-Girone dal Cosenza che li ha poi vinti, venendo promosso in B): Giuseppe Magi (Nuovo), poi esonerato dopo la 4a giornata e rilevato alla 5a da Giorgio Roselli.

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nelle semifinali Inter-Girone dal Cosenza, che li ha poi vinti venendo promosso in B): Paolo Zanetti (Confermato)

Teramo (Squadra dell’omonimo comune abruzzese. La scorsa stagione giunto 16° [sul campo era 17° ed avrebbe dovuto disputare il play out contro il Vicenza, ma grazie ai 2 di penalizzazione inflitti al Santarcangelo a Campionato già concluso, si è salvato senza disputare spareggio] nel Girone B di Serie C): Giovanni Zichella (Confermato; la scorsa stagione era stato prima il vice di Antonino Asta fino alla 22a giornata e poi subentrò alla 38a ed ultima giornata all’esonerato Ottavio Palladini che a sua volta aveva sostituito alla 23a l’esonerato Asta), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a da Agenore Maurizi.

Ternana (Squadra umbra di Terni. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a): Luigi De Canio (Confermato)

Triestina (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 11a nel Girone B di Serie C): Massimo Pavanel (Nuovo)

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona dopo Hellas e Chievo, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C):Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Verona dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Neopromossa in Serie C avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Serie D Girone F): Leonardo Colucci (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno già sostituito il loro allenatore iniziale.

Il Girone B è così geograficamente diviso: 5 squadre lombarde (Albinoleffe, Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, SAMB e Vis Pesaro), 3 emiliano-romagnole (Imolese, Ravenna e Rimini), 2 friulane (Pordenone e Triestina), 2 umbre (Gubbio e Ternana), 2 venete (Lanerossi Vicenza Virtus e Virtus Vecomp Verona), una abruzzese (Teramo) ed una trentina (Sudtirol Alto Adige).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati 13a giornata Girone A di domenica 25 novembre 2018:

Albissola 2010-Pro Piacenza 1-0

Alessandria-Cuneo 0-3

Aurora Pro Patria-Lucchese 2-2

Carrarese-Pisa 4-1

Novara-Gozzano 0-0

Olbia-Pistoiese 1-1

Piacenza-Arezzo 0-2

Pontedera-Arzachena 2-0

Pro Vercelli-Juventus B (Under 23) 1-0

Robur Siena-Virtus Entella 1-0

CLASSIFICA :

Carrarese 24,

Arezzo 24,

Piacenza * * 22,

Pro Vercelli * * * 21,

Virtus Entella * * * * * * 18,

Pisa * 18,

Pontedera * 16,

Gozzano 15,

Cuneo * (-3) 15,

Robur Siena * * 15,

Aurora Pro Patria 15,

Novara * * 14,

Alessandria 13,

Olbia 13,

Pro Piacenza * * * (-1) 12,

Pistoiese * * 11,

Albissola 2010 11,

Juventus B (Under 23) 11,

Arzachena (-1) 8,

Lucchese * (-11) 6.

******= 6 gare da recuperare.

***= 3 gare da recuperare.

**= 2 gare da recuperare.

*= Una gara da recuperare.

(-11)= 11 punti di penalizzazione inflitti mercoledì 31 ottobre 2018.

(-3)= 3 punti di penalizzazione inflitti mercoledì 31 ottobre 2018.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Recuperi già programmati:

1a giornata, mercoledì 28 novembre: Pontedera-Novara ore 20,30, Pro Piacenza-Robur Siena 14,30 e Pro Vercelli-Piacenza ore 20,30.

4a giornata, mercoledì 28 novembre: Cuneo-Virtus Entella ore 14,30.

Prossimo turno, 14a giornata d’andata di domenica 2 dicembre 2018:

Alessandria-Piacenza (Gara posticipata a lunedì 3 dicembre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Arezzo-Aurora Pro Patria ore 14,30

Arzachena-Robur Siena ore 14,30

Cuneo-Pontedera ore 14,30

Gozzano-Pro Vercelli ore 14,30

Lucchese-Olbia ore 14,30

Pisa-Albissola 2010 ore 16,30

Pistoiese-Juventus B (Under 23) ore 18,30

Pro Piacenza-Carrarese ore 14,30

Virtus Entella-Novara ore 14,30

Fasce orarie Girone A:

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

Risultati 13a giornata Girone C di sabato 24 novembre 2018:

Bisceglie-Potenza 1-1

Casertana-Paganese 4-1

Catania-Reggina (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-0

Cavese-Rende 1-1

Matera-Siracusa 2-1

Rieti-Juve Stabia 1-3

Sicula Leonzio-Catanzaro 0-2

Vibonese-Viterbese Castrense 1-0

Virtus Francavilla-Monopoli 3-3

Ha riposato: Trapani.

CLASSIFICA:

Juve Stabia (-1) 29,

Rende (-1) 27,

Trapani (-1) 25,

Catania * * 21,

Catanzaro * 20,

Vibonese 20,

Casertana 18,

Sicula Leonzio 17,

Potenza 17,

Monopoli * (-2) 15,

Cavese * 13,

Virtus Francavilla * 13,

Reggina * * 11,

Siracusa * (-1) 11,

Bisceglie * 11,

Rieti 10,

Matera * (-8) 3,

Paganese 3,

Viterbese Castrense * * * * * * * 1.

*******= 7 gare da recuperare

**= 2 gare da recuperare.

*= Una gara da recuperare.

(-8)= 8 punti di penalizzazione inflitti mercoledì 31 ottobre 2018.

(-2)= 2 punti di penalizzazione inflitti mercoledì 31 ottobre 2018.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Finora hanno riposato: Virtus Francavilla (alla 1a giornata), Paganese (alla 2a giornata), Cavese (alla 3a giornata), Potenza (alla 4a giornata), Rieti (alla 5a giornata), Juve Stabia (alla 6a giornata), Casertana (alla 7a giornata) , Catanzaro (all’8a giornata), Matera (alla 9a giornata), Monopoli (alla 10a giornata), Vibonese (all’11a giornata), Reggina (alla 12a giornata) e Trapani (alla 13a giornata).

Recuperi già programmati:

3a giornata, martedì 27 novembre ore 14,30: Matera-Catania.

4a giornata, mercoledì 5 dicembre ore 14,30: Viterbese Castrense-Bisceglie.

5a giornata, mercoledì 28 novembre ore 20,30: Catanzaro-Reggina.

Prossimo turno, 14a giornata d’andata di domenica 2 dicembre 2018:

Catanzaro-Cavese ore 14,30

Juve Stabia-Bisceglie ore 16,30

Monopoli-Matera ore 16,30

Paganese-Vibonese ore 16,30

Potenza-Virtus Francavilla ore 16,30

Reggina-Rieti ore 14,30

Rende-Casertana ore 20,30

Siracusa-Sicula Leonzio ore 20,30

Viterbese Castrense- Trapani ore 14,30

Riposerà: Catania.

Fasce orarie Girone C:

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

SERIE B

Risultati 13a giornata di sabato 24 novembre 2018 :

Benevento-Perugia 2-1

Crotone-Cosenza (Gara giocata lunedì 26 novembre) 0-1

Lecce-Cremonese (Gara giocata domenica 25 novembre) 2-0

Livorno-Cittadella 0-0

Padova-Carpi 0-1

Pescara-Ascoli (Gara giocata domenica 25 novembre) 1-1 (50’Brugman [P], 65’Ardemagni [A]. Al 18’Leonardo Mancuso del Pescara ha fallito un rigore, parato dall’estremo ascolano Lanni. Al 70’espulso D’Elia dell’Ascoli per doppia ammonizione)

Spezia-Foggia (Gara giocata domenica 25 novembre) 0-0

Venezia-Brescia 2-1

Verona-Palermo (Gara giocata venerdì 23 novembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1

Ha riposato: Salernitana.

Classifica:

Palermo 25

Pescara 23

Lecce 22

Cittadella 20

Benevento 20

Salernitana 20

Verona 19

Brescia 18

Spezia 17

Perugia 17

Ascoli 16

Cremonese 15

Venezia 15

Crotone 12

Cosenza 11

Padova 11

Carpi 10

Foggia (-8) 8

Livorno 6

(-8)= 8 punti di penalizzazione.

Finora hanno riposato: Livorno (alla 1a giornata), Benevento (alla 2a giornata), Perugia (alla 3a giornata), Ascoli (alla 4a giornata) , Venezia (alla 5a giornata), Palermo (alla 6a giornata), Cittadella (alla 7a giornata) , Cremonese (all’8a giornata), Carpi (alla 9a giornata), Brescia (alla 10a giornata), Spezia (all’11a giornata), Foggia (alla 12a giornata) e Salernitana (alla 13a giornata).

Ricordiamo che Cosenza-Verona della 2a giornata non è stata disputata per campo impraticabile ed è stato poi assegnato lo 0-3 a tavolino al Verona.

Prossimo turno, 14a giornata di sabato 1°dicembre 2018 :

Ascoli-Spezia (ore 18)

Brescia-Livorno (Gara posticipata a domenica 2 dicembre ore 15)

Carpi-Lecce (Gara posticipata a domenica 2 dicembre ore 15)

Cittadella-Salernitana (ore 15)

Cosenza-Padova (ore 15)

Cremonese-Crotone (ore 15)

Foggia-Venezia (Gara posticipata a lunedì 3 dicembre ore 21)

Palermo-Benevento (Gara anticipata a venerdì 30 novembre ore 21 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Perugia-Pescara (Gara posticipata a domenica 2 dicembre ore 21)

Riposerà: Verona.

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dall’Alessandria) 2018/19:

Le 11 squadre (Albissola, Alma Juventus Fano, Arzachena, Catanzaro, Gozzano, Imolese, Lucchese, Potenza, Siracusa, Teramo e Virtus Vecomp Verona) vincitrici dei rispettivi Gironi triangolari approdano alla Fase Finale assieme alle 30 formazioni (Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Casertana, Catania *, Feralpisalò, Giana Erminio, Juve Stabia, Lanerossi Vicenza Virtus, Monopoli, Monza, Novara *, Piacenza, Pisa *, Pistoiese, Pontedera, Pordenone, Pro Vercelli, Renate, Rende, Robur Siena, SAMB, Sicula Leonzio, Sudtirol Alto Adige *, Ternana, Trapani, Triestina, Virtus Entella *, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) di Serie C che hanno partecipato alla Coppa Italia principale organizzata dalla Lega di Serie A.

*= Le squadre ancora in corsa (giocheranno ad inizio dicembre il 4° turno in gara unica) nella Coppa Italia più importante.

INFO NOVITA’ COPPA ITALIA SERIE C: Al termine della 1a fase della COPPA ITALIA 2018/2019, le ammonizioni conseguite dai tesserati delle squadre che vi hanno partecipato sono azzerate e non concorrono con le ammonizioni delle fasi successive. Vengono comunque scontate nelle fasi successive del torneo le squalifiche conseguenti alla somma di ammonizioni maturate nella 1a fase.

FASE FINALE

RISULTATI 2° TURNO (SEDICESIMI DI FINALE) IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’31 OTTOBRE 2018:

Gara 1: PORDENONE – LANEROSSI VICENZA VIRTUS 0-1 (57’Arma)

Gara 2: FERALPISALO’– SUDTIROL ALTO ADIGE 1-1 (47’Rocco Costantino [S.A.A.], 75’autorete di Zanon [F]) D.T.S. e 4-3 D.C.R.

Sequenza rigori: Fink (S.A.A.) gol, Alessio Vita (F) gol, Antezza (S.A.A.) alto sopra la traversa, Martin (F) fuori, Della Giovanna (S.A.A.) gol, Dametto (F) gol, Rocco Costantino (S.A.A.) gol, Magnino (F) gol, Simone Mazzocchi (S.A.A.) alto sopra la traversa e Luca Parodi (F) gol.

Gara 3: PIACENZA-ALBINOLEFFE 0-0 D.T.S. e 3-4 D.C.R. Sequenza rigori: Pesenti (P) gol, Sbaffo (A) gol, Fedato (P) parato, Matteo Colombi (A) alto sopra la traversa, Sylla (P) gol, Fausto Coppola (A) gol, Di Molfetta (P) gol, Spampatti (A) gol, Bertoncini (P) parato e Calì (A) gol.

Gara 4: RENATE – GOZZANO 0-0 (Al 90’Reno Piscopo del Renate ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Angelo Casadei. D.T.S. e 5-6 D.C.R. Sequenza rigori: Doninelli (R) palo, Paolo Romeo (G) gol, Lorenzo Simonetti (R) gol, Cristian Carletti (G) gol, Frabotta (R) gol, Emiliano (G) gol, Pattarello (R) gol, Mouhamed Bachir Manè (G) gol, Venitucci (R) gol, Eugio Mattia Rolando (G) parato, Guglielmotti (R) gol, Salvestroni (G) gol, Pennati (R) alto sopra la traversa e Tumminelli (G) gol.

Gara 5: MONZA – NOVARA (Gara posticipata a mercoledì 30 gennaio 2019)

Gara 6: PRO VERCELLI – ALESSANDRIA (Gara posticipata a mercoledì 30 gennaio 2019)

Gara 7: VIRTUS ENTELLA – CARRARESE (Gara posticipata a mercoledì 30 gennaio 2019)

Gara 8: IMOLESE-LUCCHESE 2-1 (32’Jovanovic [L], 69’Giuseppe Giovinco su rigore, 77’Giuseppe Giovinco)

Gara 9: PISA – ARZACHENA 3-0 (63’e 68’Cuppone, 92’Di Quinzio)

Gara 10: PONTEDERA – ROBUR SIENA (Gara posticipata a mercoledì 30 gennaio 2019)

Gara 11: TERAMO – SAMB 3-1 (16′, 29′ e 31’Zecca, 89’Rapisarda [S])

Gara 12: VITERBESE CASTRENSE – TERNANA (Gara posticipata a mercoledì 30 gennaio 2019)

Gara 13: JUVE STABIA– POTENZA (Gara giocata martedì 30 ottobre) 1-2 (6’Leveque, 70’Ciro Panico, 84’Mastalli [J.S.]).

Gara 14: MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA (Gara giocata martedì 30 ottobre) 2-1 (61’Mendicino su rigore, 63’Mendicino, 93′ Caporale [V.F.]. Espulsi: al 60’Cason della Virtus Francavilla per doppia ammonizione ed all’88’Lorenzo Paolucci del Monopoli ed Andrea Mengoni della Virtus Francavilla per reciproche scorrettezze)

Gara 15: CATANIA – CATANZARO (Gara posticipata a mercoledì 30 gennaio 2019)

Gara 16: TRAPANI -SIRACUSA (Gara giocata martedì 30 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 3-1 (12’Dambros, 15’Mulè, 16’Modou Diop [S], 62’Ludovico D’Angelo)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’6 FEBBRAIO 2019:

LANEROSSI VICENZA VIRTUS-FERALPISALO’

ALBINOLEFFE-GOZZANO

Vincente di MONZA – NOVARA VS Vincente di PRO VERCELLI – ALESSANDRIA

Vincente di VIRTUS ENTELLA – CARRARESE VS IMOLESE

PISA-Vincente di PONTEDERA – ROBUR SIENA

TERAMO- Vincente di VITERBESE CASTRENSE – TERNANA

POTENZA-MONOPOLI

Vincente di CATANIA – CATANZARO VS TRAPANI

In neretto le gare che vedranno impegnate le squadre del Girone B.

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari verranno disputati i tempi supplementari e qualora il pareggio persistesse si ricorrerà ai calci di rigore.

RIEPILOGO RISULTATI 1° TURNO (QUALIFICAZIONE) IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’10 OTTOBRE 2018:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS – TRIESTINA (Gara giocata mercoledì 24 ottobre) 2-2 D.T.S. (18’Arma [L.V.V.], 60’Coletti [T] su rigore, 63’Procaccio [T], 67’Loris Zonta [L.V.V.] su rigore. Al 101’espulso Andrea Bonetto del Vicenza per doppia ammonizione) e 3-2 D.C.R. Sequenza rigori: Alessio Curcio (L.V.V.) gol, Procaccio (T) fuori, Arma (L.V.V.) gol, Coletti (T) gol, Tommy Maistrello (L.V.V.) fuori, Steffè (T) gol, Andreoni (L.V.V.) parato, Petrella (T) parato, Gianluca Laurenti (L.V.V.) gol e Sergio Sabatino (T) alto sopra la traversa.

Gara 2: FERALPISALO’ – VIRTUS VECOMP VERONA 1-0 (92’Mattia Marchi. Al 62’sullo 0-0, Simone Guerra della Feralpisalò ha fallito un rigore, calciandolo alto sopra la traversa)

Gara 3 : GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE 0-1 (91’autorete di Daniele Dalla Bona su colpo di testa di Giorgione)

Gara 4: ALESSANDRIA – ALBISSOLA 2010 2-0 (88’Manuel De Luca, 91’Sartore)

Gara 5: IMOLESE – PISTOIESE 4-2 (13’Luperini [P], 42’Eric Lanini, 49’Mosti, 51’Fanucchi [P], 67’Eric Lanini su rigore, 72’Gargiulo. Al 26′ sullo 0-1, Bensaja dell’Imolese ha fallito un rigore, colpendo il palo)

Gara 6: SAMBENEDETTESE – ALMA JUVENTUS FANO (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]) D.T.S. e 4-1 D.C.R. Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

Gara 7: CASERTANA – JUVE STABIA (Gara giocata martedì 9 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 0-2 D.T.S. (99’El Ouazni, 119’Paponi)

Gara 8: CATANZARO – RENDE (Gara giocata martedì 9 ottobre) 3-1 D.T.S. (1’Posocco, 25’Laaribi [R], 105’Fischnaller, 118’Alvaro Iuliano. Al 95′ [5’del 1°T.S.] espulso per doppia ammonizione Domenico Franco del Rende)

Gara 9: SIRACUSA – SICULA LEONZIO (Gara giocata martedì 9 ottobre) 1-0 (7’Federico Vazquez. Al 93’espulso per doppia ammonizione Squillace della Sicula Leonzio)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 2° turno.

CALENDARIO DATE MODIFICATE:

Primo turno di qualificazione in gara unica: mercoledì 10 ottobre 2018

Secondo turno di qualificazione (sedicesimi di finale) in gara unica: mercoledì 31 ottobre 2018

Ottavi di finale in gara unica: mercoledì 6 febbraio 2019

Quarti di finale in gara unica: mercoledì 27 febbraio 2019

Semifinali

Andata: mercoledì 13 marzo 2019

Ritorno: mercoledì 27 marzo 2019

Finale

Andata: mercoledì 10 aprile 2019

Ritorno: mercoledì 24 aprile 2019

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)