SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua l’opera di demolizione del Ballarin, o almeno di quelle parti ritenute a rischio crollo, prima fra tutti la Tribuna Ovest. Nelle foto come appare il Ballarin questa sera, 26 novembre. Da segnalare, come già scritto in precedenza, che molti tifosi approfittano della situazione per prendere un mattone e conservarlo come ricordo di quella che fu la “Fossa dei Leoni”.

