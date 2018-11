Tanti gli eventi ideati per fare della manifestazione una festa a 360 gradi davvero per tutti: fitness, convegni, musica e gimkana per bambini. Senza dimenticare la bella e ampia area expo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Granfondo San Benedetto del Tronto del 26 maggio 2019 è un evento che ha tanti motivi per essere a dir poco imperdibile.

Anzitutto i due percorsi, quello di 132 chilometri e quello di 95 chilometri, veramente adatti a tutti.

Poi il pacco gara, nel quale i ciclisti troveranno una bottiglia di ottimo vino dell’azienda vitivinicola Ciù Ciù di Offida, un pacco di pasta di Campofilone del Pastificio Artigianale Carassai, un kit antiforatura Eleven della Ciclo Promo Components e prodotti della Namedsport.

Un altro motivo che fa della granfondo sambenedettese un grande evento è l’enogastronomia di alto livello, sia prima del via che dopo l’arrivo, ma anche ai vari ristori, tra cui quelli di Offida e Force e quelli di Acquaviva Picena e Montedinove, dove i ciclisti saranno accolti da olive all’ascolana fritte e dalla Passerina spumantizzata Altamarea offerta da Ciù Ciù.

Alto, poi, il livello di sicurezza: cambio ruote e assistenza veloce, ambulanze distribuite su tutto il percorso, 125 uomini della Protezione civile, numero unico per la richiesta di soccorso per garantire il pronto intervento e massima assistenza sanitaria.

Tanti gli eventi ideati per fare della manifestazione una festa a 360 gradi davvero per tutti: fitness, convegni, musica e gimkana per bambini. Senza dimenticare la bella e ampia area expo.

• 30 euro sino al 30 aprile 2019

• 35 euro dal 1° maggio 2019 al 23 maggio 2019 ore 13

• 40 euro il 24 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.30

• 45 euro in loco il 25 maggio 2019 e il 26 maggio 2019

• Previsti 50 dorsali in griglia oro al prezzo di 70 euro da prenotare online o in loco, fermo restando la loro disponibilità.

