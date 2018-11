SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota che ci arriva dal Quartiere Sentina. Oggetto del contendere la pista ciclabile in fase di realizzazione nel quartiere. I lavori sono stati oggetto di qualche critica sia da parte dei cittadini che, ultimamente, anche dell’ex sindaco Giovanni Gaspari. (CLICCA QUI)

“Nel 2016 il comitato di quartiere Sentina scopre l’esistenza del progetto della pista ciclopedonale, approvato dalla precedente amministrazione senza nessuna consultazione o comunicazione al comitato di quartiere.

Due assemblee pubbliche nel 2016. Tre assemblee pubbliche nel 2017. Un progetto originario (non modificabile in quanto finanziato dall’Europa) che prevedeva pista ciclabile e doppio senso di marcia in via dell’Airone con conseguente totale eliminazione dei parcheggi, per i residenti l’unica possibilità di parcheggio era in via del Cacciatore. Dopo ampie discussioni si sviluppa il progetto attuale che prevede il senso unico in via dell’Airone e via della Pizzarda con la realizzazione di un tratto di strada che unisce le due vie,

approvato in assemblea pubblica nel 2017.

Risultato finale: in via dell’Airone istituzione del senso unico, la conservazione dei parcheggi sul lato nord, la perdita di circa 8 parcheggi sul lato sud, la creazione di almeno 22 nuovi parcheggi alla fine della via. In via della Pizzarda la realizzazione del senso unico. Il comitato di quartiere ringrazia gli abitanti delle vie della Pizzarda, del Gabbiano, del Passero e dell’Airone che con senso di comunità hanno collaborato per evitare la perdita di parcheggi in via dell’Airone e per ottenere la migliore soluzione possibile.”

