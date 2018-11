MACERATA – Lunedì 26 novembre alle ore 16, presso l’Auditorium dell’Università di Macerata (via P. Matteo Ricci n. 2), si svolgerà un convegno dal titolo “Etica & Finanza”.

L’evento è organizzato dalla cattedra di Diritto tributario di Unimc in collaborazione con FinLABOsim, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il quotidiano nazionale Avvenire e l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID).

I promotori, Alessandro Guzzini (Amministratore Delegato FinLABOsim) e Giuseppe Rivetti (professore di Diritto tributario, UniMC), sottolineano l’attualità e la rilevanza della tematica per un sistema economico sempre più globalizzato. In tale contesto, risulta fondamentale non rassegnarsi all’idea di una finanza distante o indifferente ai principi dell’etica; sul presupposto che l’agire economico rappresenti anche un fatto etico.

Ogni sistema legittima la sua esistenza non solo attraverso la mera crescita quantitativa degli scambi, ma anche in rapporto alla capacità di produrre sviluppo per la collettività. Benessere e sviluppo si sostengono a vicenda e, in questa prospettiva, le politiche devono evitare di privilegiare l’interesse economico e tendere a realizzare il bene comune.

I lavori saranno introdotti dai saluti del Magnifico Rettore Francesco Adornato, di Nazzareno Marconi (Vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia) e di Stefano Pollastrelli (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – UniMC).

A seguire gli interventi, sul tema “Un sistema economico-finanziario al servizio del bene comune”, di Claudio Giuliodori (Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), di Livio Gualerzi (Responsabile per la gestione delle risorse finanziarie e per i progetti speciali C.E.I.) e di Pietro Saccò (Giornalista, caposervizio di Avvenire).

A concludere, una Tavola rotonda dove si confronteranno sulla tematica “Etica e finanza: necessità o virtù?”, Manlio D’Agostino Panebianco (Segretario generale UCID nazionale), Paola Cricco (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), Alessandro Guzzini (Amministratore Delegato FinLABOsim, Recanati) e Giuseppe Rivetti (UniMC). Modera Piero Chinellato (Giornalista, Direttore di EmmeTv).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)