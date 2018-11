Rossoblu complessivamente meglio degli ospiti e più pericolosi ma pagano una panchina corta che non permette di trovare forze fresche per l’assalto finale

Foto LIVE di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Triestina, 13^ giornata del girone B di Serie C. Rossoblu col solito 3-5-2 e gli stessi 11 che hanno portato a casa la vittoria contro la Feralpisalò domenica scorsa. Risponde la Triestina di Pavanel (un allievo di Roselli che lo ha allenato, proprio alla Triestina, a fine anni ’90) col 4-2-3-1. A centrocampo Steffè e Coletti, davanti Bracaletti a fare il trequartista con Petrella e Beccaro esterni, questi i quattro dietro alla punta Procaccio. Dietro linea a quattro formata, da destra a sinistra, da Formiconi, Codromaz, Lambrughi e Sabatino. Negli ospiti mancano due frecce importanti: l’ala Mensah e l’esperto centravanti Pablo “el Diablo” Granoche.

Iniziativa per la giornata contro la violenza sulle donne

FORMAZIONI

Samb. All.: Giorgio Roselli (3-5-2): Pegorin, Zaffagnini, Biondi(3′ pt Celjak), Di Pasquale, Rapisarda, Signori(26′ st Ilari), Gelonese, Rocchi, Cecchini, Calderini(41′ st Di Massimo), Stanco. A disp.: Sala, Miceli, Di Massimo, Celjak, Ilari, Islamaj, Gemignani, De Paoli.

Triestina. All.: Massimo Pavanel (4-2-3-1): Valentini, Formiconi(26′ st Libutti), Codromaz (36′ st Malomo), Lambrughi, Sabatino, Steffè (35′ st Bolis), Coletti, Petrella(29′ st Baritti), Bracaletti(29′ st Hidalgo), Beccaro, Procaccio. A disp.: Boccanera, Libutti,Malomo, Pizzul, Gubellini, Hidalgo, Baritti, Pedrazzini, Lubian, Bolis, Marzola.

Arbitro: Carella di Bari (Micaroni/Di Giacinto)

Note:

Marcatori:

Ammoniti: 17′ st Di Pasquale (S)

Espulsi:

Angoli: 7-3

DIRETTA

Primo tempo

Sfida nella sfida fra Giorgio Roselli e il suo allievo Massimo Pavanel

1′ Partiti, la Samb attacca verso la curva Nord nei primi 45′. I rossoblu ci provano subito combinando fra Cecchini e Calderini, niente di fatto. (FOTO)

3′ Biondi si fa male e Roselli allora fa debuttare dopo appena 3 minuti il nuovo acquisto Celjak.

7′ Sfondano sulla destra Rapisarda e Rocchi, il 17 al cross in mezzo dove Stanco non arriva per poco. (FOTO)

16′ Altra buona combinazione fra Rocchi e Rapisarda col terzino che guadagna il fondo e va in mezzo, pallone basso respinto coi piedi dalla linea difensiva triestina.

18′ Calderini parte da destra e si accentra, salta un paio di uomini e va col sinistro in porta: Valentini respinge! GRANDE AZIONE DI CALDERINI!

19′ Signori va in area per Stanco che la prolunga col tacco, Rapisarda non arriva per poco. Cresce la Samb! (FOTO)

21′ Calderini parte a spron battuto in contropiede arrivando fino al limite dell’area, poi cede a Signori che incredibilmente non aggancia, che occasione! La Samb era in una situazione di 3 contro 3 considerando Rapisarda che correva sulla destra.

25′ Ancora Samb davanti cercando di sfruttare una punizione dalla destra, in posizione avanzata. Rapisarda batte a cercare qualcuno in area, pallone allontanato che finisce sul destro di Signori che da fuori area mette alto.

27′ Azione prolungata della Triestina che assedia l’area rossoblu tentando il cross due volte, in entrambi i casi i rossoblu fanno valere i centimetri.

32′ OCCASIONE TRIESTINA. La Samb lascia libero Codromaz di saltare in area su un corner: palla incredibilmente fuori e pericolo scampato. (FOTO)

33′ Primo corner anche per i rossoblu, se lo guadagna Calderini con una bella azione sulla sinistra. Palla in mezzo con Stanco prova a deviare, rimpallato.

40′ La Triestina si distende in contropiede, Coletti va al tiro col destro da fuori area, Pegorin in angolo!

44′ Secondo angolo guadagnato dai rossoblu, c’è da dire grazie ancora a Calderini.

45′ Il pallone carambola in area dove non ci arrivano i rossoblu poi schizza fuori dove Rocchi prova a incrociare: palla fuori di niente! Ancora angolo (FOTO)

45′ +1 Finisce qui la prima frazione, si va negli spogliatoi sullo 0-0 e fra i fischi per l’arbitro che non fa battere un angolo conquistato dai rossoblu.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la partita. Nessun cambio anche se nei rossoblu intensifica il riscaldamento Carlo Ilari.

2′ Petrella si guadagna il fondo e va in area col destro, Pegorin blocca tutto.

3′ Errore di Zaffagnini che sbaglia il retropassaggio, Pegorin se la cava in rimessa laterale.

5′ Bella palla di Rocchi a cercare Stanco in profondità, il centravanti arriva prima di Codromaz che però lo chiude in angolo.

9′ Valentini sbaglia il rilancio, palla a Signori che affretta il cross, solo angolo ma c’era Calderini in mezzo in buona posizione.

16′ Bravo Rocchi a pilotare la palla tagliando il campo, poi cede a Calderini, sprint sulla sinistra e cross basso allontanato da Sabatino in diagonale (FOTO).

17′ Giallo a Di Pasquale che ferma petrella con le cattive sulla destra d’attacco degli ospiti.

23′ Partita che adesso è entrata in una fase piuttosto piatta, si lotta in fazzoletti di campo e nessuna delle due squadre riesce a trovare la giocata.

26′ Si fa male Formiconi nella Triestina, Libutti al suo posto. Nella Samb spazio a Ilari per Signori.

29′ Dentro Hidalgo e Baritti, fuori Bracaletti e Petrella negli ospiti.

32′ OCCASIONE SAMB! Ilari cerca Cecchini sull’out di sinistra, pallone a cercare dentro Stanco che taglia sul primo palo e impatta col sinistro: fuori di poco!

36′ Malomo e Bolis fanno il loro ingresso in campo per Codromaz e Steffè, Pavanel fa 5 cambi. Roselli sta a due, di cui uno (Celjak-Biondi) forzato dopo 3′ di partita.

41′ Dentro Di Massimo per un esausto Calderini nei rossoblu.

45′ Concessi 4 minuti di recupero.

45′ Recupero all’insegna della sonnolenza. Finisce 0-0. Rossoblu complessivamente meglio degli ospiti e più pericolosi ma pagano una panchina corta che non permette di trovare forze fresche per l’assalto finale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5.504 volte, 5.526 oggi)