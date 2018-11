Dal Report della Municipale non è stata accertata la presenza di extracomunitari dediti alla vendita di merci sul territorio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto, nella notte tra il 24 e 25 novembre, Polizia Municipale in azione per un servizio di prevenzione in città.

I Vigili Urbani hanno tenuto d’occhio il

centro città (viale Moretti–via Montebello– via Mazzocchi– via Mentana e zone limitrofe). l’isola pedonale e il sottopasso pedonale e via Carducci

Effettuate 13 multe per “sosta selvaggia”.

Dal Report della Municipale non è stata accertata la presenza di extracomunitari dediti alla vendita di merci.

Compiuta una verifica sul rispetto dell’ordinanza sindacale di divieto di attività musicale per un pubblico esercizio del centro: nessuna trasgressione.

