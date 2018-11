GROTTAMMARE – Alle prime ore del 25 novembre, intorno alle 6.30, un mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro fra Grottammare e Cupra Marittima.

Un’auto è finita fuori strada per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi. All’interno una persona, il conducente, soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Dalle prime indiscrezioni, per fortuna, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 465 volte, 465 oggi)