In questo senso pubblichiamo una nota del Comune che “ricorda che il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per presentare le richieste preliminari relative ad eventi che si svolgono nel territorio comunale nel periodo febbraio – maggio 2019: le domande vanno presentate esclusivamente attraverso il S.U.EV. (Sportello Unico degli Eventi), piattaforma telematica accessibile direttamente dalla home page del sito comunale www.comunesbt.it che richiede l’identificazione attraverso lo S.P.I.D., il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale”.

