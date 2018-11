Il 7 dicembre Babbo Natale arriva in piazza Peretti e il 9 sarà in piazza Carducci e il 23 sarà in piazza Madonna della Speranza con un vero e proprio villaggio

GROTTAMMARE – Intrattenimento, teatro, falconeria, presentazione dei libri, giochi, cultura, musica e tanto altro ancora nel ricco cartellone natalizio, presentato nella mattinata del 23 novembre in conferenza, di Grottammare.

Ecco “Natale con i Tuoi”. Una sinergia fra Comune e associazioni locali e figure individuali, a disposizione della collettività. A presentare le tante iniziative il sindaco Enrico Piergallini, l’assessore allo Sviluppo e alla Promozione Lorenzo Rossi, la consigliera delegata alle Politiche giovanili Martina Sciarroni e buona fetta degli organizzatori.

Il primo cittadino prende la parola: “Calendario che interseca intrattenimento, teatro, falconeria e presentazione dei libri. Attenzione particolare al ritmo che una famiglia può avere sotto le feste. Tipologie varie per tutti i gusti. Da circa quattro anni abbiamo lanciato una sfida: trascorrere il Natale con i tuoi. Nella propria terra. Una programmazione in linea con la qualità della città con eventi previsti in tutti i quartieri e piazze. Speriamo nella clemenza del tempo ma siamo comunque fiduciosi”.

Lorenzo Rossi afferma: “Voglio aggiungere che per realizzare questo cartellone, che è rivolto a tutti i quartieri e alle fasce d’età, abbiamo avuto il supporto di associazioni cittadine che propongono le loro attività con tanta passione. E’ bello poter contare su un tessuto di realtà associative ma anche di figure individuali che si mettono a disposizione della collettività”.

Martina Sciarroni aggiunge: “Mi unisco al pensiero di Enrico e Lorenzo, Natale a Grottammare vuol essere natale in famiglia. Una realtà sociale molto importante che da sempre mettiamo al primo posto”.

‘Natale con i tuoi’ prenderà il via il 24 novembre con l’accensione delle luminarie nelle piazze e vie cittadine con la partecipazione della Mus.E Street Band e prevede numerose iniziative fino al 5 gennaio con la ‘Discesa delle Befane’ in piazza San Pio V.

Nel mezzo eventi di varie tipologie fra cui: il 25 novembre “Amore e Abbraccio” contro la violenza sulle donne, il 30 “Io compro sostenibile” ovvero un banco di regali ecostenibili per tutti, il primo dicembre al teatro dell’Arancio avverrà la prima Festa dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche, il 7 dicembre Babbo Natale arriva in piazza Peretti e il 9 sarà in piazza Carducci e il 23 sarà in piazza Madonna della Speranza con un vero e proprio villaggio. Spazio alla musica con il ritorno della mostra, l’8 dicembre, “Scatti & Misfatti Rock 4” al Mic a cura dell’associazione Implacabile, inoltre il 14 Concerto di Gala al teatro delle Energie del Maestro Roberto Pomili e il 26 Gran Concerto di Natale a cura della Corale Sisto V. Tornerà il Presepe Vivente al Vecchio Incasato il 26 dicembre, il primo e 6 gennaio e si saluterà il 2018 con “Les Cirques des Arts” in piazza Carducci il 31 dicembre. Le Befane appariranno il 4 gennaio in piazza Giovanni XXIII e il 5 in piazza San Pio V.

Anche i musei della città saranno a disposizione di cittadini e turisti. E non mancheranno i presepi artistici: quello artistico movimentato di Rosano Girolami sulla Valtesino e quello marinaro tra le concessioni 10 e 11 di Grottammare.

A breve Riviera Oggi pubblicherà il programma completo di “Natale con i tuoi” e alcune voci dei protagonisti di questa edizione.

Nella locandina promozionale del cartellone c’è l’artista Luciana Leoni con L’Angelo Benedicente.

