SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 27 Novembre al Centro Primavera di San Benedetto del Tronto in via Piemonte 124/b si svolgerà il Convegno “Guadagnare Salute…a tutte le età, potenziare le competenze che promuovono la salute.”

Il Convegno vuole essere un momento di confronto con gli ospiti, familiari, operatori e tutta la comunità, infatti sarà diviso in due momenti: dalle ore 9 alle ore 12 sarà aperto a tutta la comunità (utenti, familiari, cittadinanza), si affronterà il tema generale della prevenzione e degli stili di vita salutari per la terza età.

Interverranno la Direttrice e gli Psicologi dell’U.O. Prevenzione ed Educazione alla Salute, le Assistenti Sanitarie del Servizio di igiene degli Alimenti dell’A.V. n. 5 dell’ASUR Marche e una psicologa dell’ente Partner Associazione Iris Insieme con Te.

Dalle ore 15 alle ore 18, sarà aperto solo agli operatori del Centro Primavera che insieme agli stessi relatori approfondiranno le tematiche rilevanti i processi di assistenza nella struttura e definiranno insieme i miglioramenti da apportare ai servizi.

Tale iniziativa rientra nel progetto “Non Solo Anziani” promosso dalla Cooperativa Sociale La Picena e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il progetto prevede una gestione in rete con diversi partner co-attuatori: Associazione IRIS Insieme a te-onlus, Associazione Sinestesie, Asur, Avulss, Associazione C.Ha.P.P., Comune di San Benedetto del Tronto, Associazione Sulle Ali dell’Amore, SPI, Università della Terza Età, Associazione Antoniana Eventi e Comitato di quartiere.

Il progetto “ Non Solo Anziani ” si propone di migliorare la qualità della vita degli anziani e delle proprie famiglie attraverso la presa in carico degli ospiti in particolare di quelli non autosufficienti del Centro Primavera di San Benedetto del Tronto, proponendo servizi quali assistenza sociale e sanitaria, supporto psicologico, attività ricreative e di inclusione sociale anche all’esterno del centro per far vivere loro momenti di convivialità e farli sentire parte integrante della vita della comunità.

