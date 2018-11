SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I lavori di demolizione “controllata” della Tribuna Ovest dell’ex stadio Ballarin inizieranno alle ore 11 di questa mattina, 23 novembre. Intanto alcuni operai stanno smontando i capannoni adibiti, fino a poco fa, ad ospitare i carri di carnevale.

ORE 11 Sul posto sono giunti i mezzi della ditta chiamata per la demolizione, la Lupi Vincenzo Srl, che attendono una comunicazione ufficiale da parte degli uffici del Comune di San Benedetto per avviare i lavori.

ORE 13 I lavori con probabilità slitteranno nel primo pomeriggio anche se adesso sta cadendo qualche goccia di pioggia.

ORE 16 Con l’arrivo del buio segnaliamo che i lavori di abbattimento, annunciati da oggi, non sono in realtà partiti. Forse la leggera pioggia ha impedito il loro puntuale svolgimento. E’ stata rimossa gran parte della recinzione che cingeva il campo di gioco come dimostra la nostra galleria fotografica.

