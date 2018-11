Si terrà nel pomeriggio del 15 dicembre, per ogni partita due tempi da 20 minuti. Iscrizioni fino al 2 dicembre al 349 679 0999. Quota a persona di 10 euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una full-immersion di calcetto tutta dedicata agli appassionati di questo sport. Il Centro Sportivo Eleonora di via Ticino a Porto D’Ascoli organizza infatti un torneo di calcio a 5 “Tutto in un giorno” interamente riservato a chi ha compiuto 40 anni.

Il torneo si terrà il 15 dicembre dalle 14 e 30 alle 17 e sarà composto da una fase eliminatoria seguita da una finalissima. Come detto potranno partecipare solo gli Over 4o che si sfideranno in due tempi da 20 minuti ciascuno e con squadre da 10 persone massimo i rosa.

Per iscriversi c’è tempo fino al 2 dicembre. Si può fare telefonando al numero 349 679 0999. Quota di iscrizione 10 euro ciascuno, nella giornata del 15 si terrà un vero e proprio terzo tempo con tanto di cibo e bevande.

