SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto la visita del nuovo capitano della Guardia di Finanza cap. Angelo Nicola De Benedetto,

De Benedetto era accompagnato dal suo predecessore, il cap. Fabrizio Granati, chiamato ad un nuovo incarico a Roma, che si è speso in ringraziamenti per la collaborazione ricevuta dall’Amministrazione comunale in encomi per la qualità di vita della città.

Il Sindaco, dal canto suo, ha ringraziato per l’ottimo lavoro svolto e la collaborazione prestata il cap. Granati ed ha augurato buon lavoro al subentrante assicurandogli ogni sforzo a garanzia di continuità e cordialità nei rapporti tra le due istituzioni.

Quindi, il consueto scambio di doni: il Sindaco ha donato un’immagine della città ricevendo in cambio un “crest” della Compagnia delle Fiamme Gialle di San Benedetto raffigurante un’opera dell’artista Saverio Magno.

