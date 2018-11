SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il comune di San Benedetto ricorda ai contribuenti che il 30 novembre scade l’ultima rata TARI 2018 (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti), il cui importo fu comunicato in occasione dell’invio, ad aprile scorso, del documento che riepilogava tutte le scadenze dell’anno. Chi avesse smarrito la lettera, può rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Tributi per la ristampa del modello F24 o richiederne copia all’indirizzo mail tributi@comunesbt.it

Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli del Servizio Tributi: in quest’ultimo caso, è possibile utilizzare esclusivamente la carta di credito o il bancomat. Ricordiamo che il Comune di San Benedetto del Tronto ha istituito un portale accessibile dalla home page del sito comunale alla voce “servizi on line” nel quale si può verificare la propria situazione e pagare la rata. Basta inserire username e la password comunicate a ciascun contribuente con la lettera di aprile.

Chi ha smarrito le credenziali di accesso, può richiederle al Servizio Tributi all’indirizzo mail tributi@comunesbt.it.allegando copia di un proprio documento di identità valido.

In occasione di questa scadenza, dal 26 novembre al 17 dicembre l’orario di apertura al pubblico del Servizio Tributi sarà ampliato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13; martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Per il medesimo periodo, sarà attivo con gli stessi orari, un sportello aggiuntivo nella delegazione comunale di via Turati a Porto d’Ascoli

