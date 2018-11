Stanotte hanno sfondato la porta di ingresso della pizzeria rosmarino a Porto Sant’Elpidio.

Un passante sentiti i rumori ha subito chiamato il 112. La pattuglia di PSE era proprio a pochi metri dal luogo è giunta sul posto ha visto il soggetto fuggire di corsa con il bottino in mano.

Fondo cassa per 200€.

Fermato ed identificato trovato in possesso di un martello con cui aveva forzato la porta è stato portato in caserma ed arrestato.

Soggetto pluripregiudicato e tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine è stato processato oggi ottenendo gli arresti domiciliari presso una struttura di recupero per tossicodipendenti.

