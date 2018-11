Il sindaco coinvolge i colleghi dell’area costiera per chiedere ad Angelo Flaiani, presidente della Conferenza dei sindaci, di procedere ad una assemblea che riesamini il voto del 2 agosto scorso, quando la maggioranza voto per l’ospedale unico di Spinetoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa dell’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Pasqualino Piunti ha convocato per mercoledì 28 novembre alle ore 16, l’incontro del comitato dei dodici Sindaci dell’Ambito 21 per concordare la richiesta da inoltrare al presidente Angelo Flaiani affinché venga convocata una conferenza dei sindaci per una analisi della situazione sanitaria locale.

Più precisamente si intende acquisire il parere consultivo della conferenza medesima e superare il primo parere espresso in data 2 agosto 2018 a favore dell’unica proposta di localizzazione dell’ospedale unico nel Comune di Spinetoli.

La nuova ipotesi, infatti, mira a favorire la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero di Primo livello nell’area costiera, opportunamente collegato con l’autostrada A14 e la superstrada Ascoli Mare, e di un ospedale di base ad Ascoli Piceno, anche a servizio della zona montana.

